Un joven español, que nació sin un brazo, construye su propia prótesis con piezas de Lego

Agencia ATLAS

Nació con una enfermedad rara, "se llama síndrome de Poland". Carece del músculo pectoral y de su brazo derecho. Con tan solo cinco años, sus padres le regalaron su primer Lego, "Lego Titanic" y lo que empezó siendo un juego se ha convertido en algo milagroso. "Cuando era pequeño, me ponía muy nervioso estar con otros niños, porque era diferente". Su diferencia ha sido su acicate. Este joven español, David Aguilar, se construyó su propio brazo. "Con 18 años, el año pasado construí esta prótesis. La llamé MK1", por su parecido -dice- con Iron Man. David, gracias a las pequeñas piezas de plástico de Lego, tiene un brazo. Su vida es perfectamente normal. Pero se lamenta por todos esos otros niños que, dice, sufren acoso por no ser iguales a los demás, por eso, lo primero que quiere hacer es acabar su carrera y construir "darles una prótesis, incluso gratis, para que se sientan como una persona normal". Su lema es que nada es imposible y que la discapacidad no puede detenerlos.