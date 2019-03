Rosana canta con Guaidó en las calles de Venezuela

RRSS

La cantautora lanzaroteña Rosana se reunió este domingo con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en una calle del barrio de La Guaira, en el Estado de Vargas. La artista canaria, que está de visita en Venezuela, se reunió con el político -cuyo padre reside en Tenerife-, y al ser reconocidos por la gente interpretaron varios fragmentos del extenso repertorio de la Arbelo. 'Pa ti no estoy' y 'Sin miedo' sonó en la calle con la voz de la intérprete y de Guaidó, a lo que iban acompañados por la gente del lugar. "No espero visita, así que no vayas que pa ti no estoy", cantaba Rosana y Guaidó replicaba "¡Para los malos no estamos, para los buenos sí".