Mundial de MotoGP: Primera victoria de Jaume Masiá en Moto3

El valenciano Jaume Masiá (KTM) rompió el maleficio del circuito de Termas de Río Hondo, según el cuál ningún piloto de Moto3 había ganado nunca desde la "pole position" y se impuso de manera brillante en el Gran Premio de Argentina de la categoría.

Masiá ganó por delante del surafricano Darryn Binder (KTM) y el italiano Tony Arbolino (Honda) para convertirse en el cuadragésimo cuarto vencedor español en la historia del motociclismo mundial.

El autor del mejor tiempo de entrenamientos no comenzó demasiado bien la jornada de carreras puesto que en los últimos libres, previos al inicio del gran premio, se vio involucrado en un accidente en el que el también español Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), cometió un error que le llevó a pisar la hierba, muy mojada por la lluvia de la noche anterior, y ello le hizo volar por los aires de manera espectacular.

Detrás llegó Masiá, quien no pudo esquivar su moto, y acabó por los suelos y atendiendo en primera instancia a García, a quien le costó recuperarse del fuerte golpe que se propinó, tras dar numerosas vueltas de campana con su cuerpo sobre el piano del circuito y quedar aturdido.

García se pudo recuperar y al final se levantó y salió por su propio pie del trazado y, tras la bandera roja que mostraron los comisarios de pista, ninguno de los dos regresó al entrenamiento.

Masiá lo vio desde su taller, con sus mecánicos esforzándose por volver a poner a punto la KTM para la carrera, y García tuvo que pasar por la clínica del circuito, en donde se le diagnosticó un traumatismo cráneo-encefálico y fue trasladado a un centro médico de Santiago del Estero, protocolo obligatoria en estos casos para la realización de un TAC, por lo que se perdió la posibilidad de debutar en competición y deberá esperar hasta Austin.

En la salida, Masiá no pudo evitar que la rueda delantera de su KTM se levantara levemente y esa circunstancia la aprovechó Arón Canet para superarlo e imprimir un fuerte ritmo desde los primeros metros para intentar romper cuanto antes la carrera, como antes de concluir el primer giro también le superó el italiano Niccolo Antonelli (Honda), quinto de entrenamientos.

Pero el objetivo inicial de los pilotos que tiraron del grupo no fue demasiado exitoso ya que transcurridas cinco vueltas eran 22 los integrantes que estaban al frente de la prueba, encabezados por el italiano Niccolo Antonelli (Honda) o el español Jaume Masiá, hasta que en la vuelta seis el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) culminó su remontada desde la decimotercera plaza para ser por primera vez líder, aunque apenas le duró una vuelta su posición.

Los cambios eran constantes y si en la vuelta cinco Masiá pasó como líder, en la siguiente era décimo, lo que da una idea de los adelantamientos y pocas concesiones entre todos los integrantes de la cabeza de carrera.

Pero los principales pilotos de la categoría por entonces ya sabían que la victoria se iba a dilucidar en las últimas vueltas, por lo que hasta entonces era importante no cometer errores, de los que Masiá no estuvo exento pues al "caballito" en la salida se sumó un error en la trayectoria en el undécimo giro que le obligó a salirse de pista y esperar a que le superaran sus rivales para no ser penalizado. Volvió en decimocuarta posición y, sin desesperarse, comenzó a remontar posiciones para llegar al último giro con la convicción de que si se ponía líder el triunfo podía ser suyo.

Dicho y hecho, en la última vuelta se colocó líder y supo buscar siempre la mejora trazada para contrarrestar los ataques de sus rivales, que se tuvieron que conformar con acabar por detrás del piloto de Algemesí.

Además, Marcos Ramírez (Honda), consiguió la novena posición, con Arón Canet (KTM), que fue líder en tres de las vueltas de carrera, en una discreta duodécima posición, y Raúl Fernández (KTM), decimoquinto, mientras que Aleix Viu (KTM), cerró su primera participación en el mundial, decimonoveno.

Mención aparte se merece Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), quien peleó durante la primera mitad de la carrera con el grupo de cabeza y sólo un incidente con el británico John McPhee (Honda), le apeó de la misma en la duodécima vuelta.

López se quejó de la acción de su rival McPhee, quien pudo continuar, como también el japonés Kaito Toba, que rodaba tras ellos y pudo esquivarlos, mientras el madrileño regresó andando a su taller, como también Vicente Pérez (KTM).



Clasificación oficial de carrera

.1. Jaume Masiá (ESP/KTM) 38:54.562 a 155,6 km/h.

.2. Darryn Binder (AFS/KTM) a 0.108

.3. Tony Arbolino (ITA/Honda) a 0.295

.4. Niccolò Antonelli (ITA/Honda) a 0.386

.5. Ayumu Sasaki (JPN/Honda) a 0.519

.6. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) a 0.550

.7. Lorenzo Dalla Porta (ITA/Honda) a 0.588

.8. Dennis Foggia (ITA/KTM) a 0.671

.9. Marcos Ramírez (ESP/Honda) a 0.792

10. Kaito Toba (JPN/Honda) a 1.280

11. Andrea Migno (ITA/KTM) a 1.629

12. Arón Canet (ESP/KTM) a 1.775

13. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) a 1.836

14. Celestino Vietti (ITA/KTM) a 1.978

15. Raúl Fernández (ESP/KTM) a 2.092

........

19. Aleix Viu (ESP/KTM) a 9.904