Márquez: "Toca tener prudencia y no tirar al traste la recuperación"

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido este martes que, tras dos meses de rehabilitación una vez operado de su hombro izquierdo, le toca "tener prudencia" en los entrenamientos oficiales de pretemporada en Malasia que arrancan este miércoles.

"Sé que si durante el test no puedo completar todas las vueltas que me gustaría es sólo un entrenamiento. Todos saldremos de Malasia con cero puntos; por eso toca tener prudencia y no tirar al traste las horas que llevo de recuperación, los dos meses de trabajo y paciencia", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Pese a haber probado una minimoto, será la primera toma de contacto con la MotoGP desde la operación. "Hasta que no suba a la MotoGP no sabré cómo estoy. Soy consciente de que serán pocas vueltas y de calidad. Más que nada, para no forzar el hombro y provocar una nueva lesión, como una tendinitis o similares", argumentó.

"Entrenar en Malasia es muy exigente y mi preparación no ha podido ser la de otros años, así que sé que tendré agujetas; pero después de estos dos meses, tengo muchas ganas de volver a subir a mi moto", reconoció el piloto.

Márquez, en un vídeo exclusivo de la rehabilitación que ha realizado en las últimas semanas, aseguró que le llegaron a desmontar todas las motos. Su fisioterapeuta, Carlos J. García, aclaró que "hubo órdenes" de arriba, de las ganas que tenía Márquez de volver a pilotar "antes de tiempo".

Y es que el de Cervera fue intervenido el 4 de diciembre por los doctores Xavier Mir, Marlet y Teresa Marlet, y el 11 de ese mismo mes inició la recuperación con su fisioterapeuta.

Desde entonces, dos sesiones de dos horas y media diarias -salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero- de rehabilitación han dado a Márquez la posibilidad de estar en Malasia en la pista, por fin ya sobre su nueva Honda, para llevar a cabo los tres días de entrenamientos en Sepang.