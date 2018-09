Retiran la licencia a Fenati hasta el final del Mundial

El piloto italiano de Moto2 Romano Fenati no podrá disputar lo que resta de Mundial una vez que la FIM, tras reunirse con él en Mies (Suiza) para estudiar el incidente que tuvo con Stefano Manzi en San Marino, ha optado por retirarle la licencia hasta el final del campeonato.



Fenati penalty: Italian suspended from two Grands Prix



