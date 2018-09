El Marinelli Snipers rescinde el contrato de Fenati por su acción antideportiva

El asesor del Marinelli Snipers Team de Moto2, Stefano Bedon, informó este lunes de que el equipo rescindió el contrato del piloto Romano Fenati por la grave acción antideportiva realizada el domingo durante el Gran Premio de San Marino.

Fenati fue descalificado de inmediato en la prueba del domingo después de que, en plena recta de meta, accionó el freno delantero de la moto de su compatriota Stefano Manzi para intentar ralentizarlo.

"Ahora podemos comunicar que el Marinelli Snipers Team rescinde el contrato del piloto Romano Fenati por su comportamiento antideportivo, incalificable, peligroso y negativo para la imagen de todos", informó Bedon con un mensaje en sus redes sociales.

"Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida a otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera. El piloto, desde este momento, ya no participará en una carrera con el Marinelli Snipers Team", prosiguió.

Bedon concluyó su mensaje pidiendo perdón "a todos los aficionados al motociclismo mundial".

El gesto antideportivo de Fenati provocó además la reacción del equipo MV Augusta, con el que el piloto italiano había recientemente firmado un acuerdo para la próxima temporada.

"Ha sido lo peor y más triste que he visto en una carrera de motos. Los deportistas verdaderos no actúan de esta manera. Si fuera Dorna, le impediría volver a competir", consideró Giovanni Castiglioni, patrón de MV Augusta.

"Por lo referido a su contrato para una posición futura como piloto de MV Augusta Moto2, me opondré de todas maneras para pararlo. No pasará, (Fenati) no representa los valores auténticos de nuestra compañía", agregó.