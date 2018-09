La peligrosa acción de Fenati sobre Manzi que rozó el accidente en San Marino

El italiano Romano Fenati (Kalex) ha sido sancionado con dos grandes premios de suspensión por su comportamiento antideportivo con otro piloto, su compatriota Stefano Manzi, a quien le accionó el mando del freno delantero de su moto a la salida de la curva seis del Gran Premio de San Marino de Moto2.





Fenati penalty: Italian suspended from two Grands Prix



The #Moto2 rider will not take part at Aragon or Buriram following Misano incident, Manzi also penalised #MotoGP | #SanMarinoGP ?? https://t.co/DccVImFKfz pic.twitter.com/1XLAvaNj0y