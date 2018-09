Lorenzo logra la pole y Viñales saldrá tercero

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) ha logrado este sábado la pole, tercera de la temporada y segunda consecutiva, para la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino, decimotercera prueba del Mundial, y encabezará una primera fila de la parrilla que compartirá con el australiano Jack Miller (Ducati) y el también español Maverick Viñales (Yamaha).



De esta manera, el balear logra su pole número 68 en el campeonato, la 42 en la categoría reina. Mientras, el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), sufrió una caída que lastró su progresión y comenzará quinto, mientras que su principal perseguidor, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), saldrá séptimo.



Márquez estableció el primer gran tiempo de referencia en el Circuito Internacional de Misano Marco Simoncelli, en una sesión de calificación a la que se incorporaron su compañero Dani Pedrosa y el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) procedentes de la Q1.



Sin embargo, el de Cervera se mantuvo muy poco al frente de la tabla de cronos, ya que en su primera vuelta lanzada Lorenzo destrozaba el récord de la pista (1:31.763). A falta de seis minutos, Márquez se iba al suelo y echó a correr para tomar una nueva moto e intentar seguir luchando por la pole.





How fast was THAT?! Unbelievable ??@marcmarquez93 is already back out on his spare bike!#SanMarinoGP ???? pic.twitter.com/PJQ2zvIwn8