Dovizioso da un paso al frente en Silverstone

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) dio un paso al frente para encaramarse hasta la primera posición de la jornada inicial de entrenamientos libres para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito de Silverstone y en la que todos los favoritos buscaron una buena clasificación.



La amenaza cierta de que la lluvia se erija en protagonista durante la segunda jornada de entrenamientos de la carrera británica forzó a todos los pilotos a cuidar hasta el más mínimo detalle y, en particular, a garantizarse un puesto entre los diez primeros para conseguir el acceso directo a la segunda clasificación.



Si en la primera tanda fue el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) quien se convirtió en la referencia de la categoría y de paso dio algo de aire al fabricante de Iwata, que va camino de igualar su peor "sequía" de resultados, establecida en 22 carreras sin ganar entre los años 1997 y 1998, por la tarde se tuvo que conformar con la tercera plaza, en cualquier caso un buen resultado para el piloto español.







Lo cierto es que en la segunda tanda de pruebas libres todos los pilotos apuraron el tiempo de trabajo al máximo paray con "todo" en su sitio tirar con fuerza para garantizarse la mejor clasificación posible, lo que permitió ver situaciones como la vivida por el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), a quien se vio en posiciones muy retrasadas -llegó a ser decimoséptimo-, hasta que se ganó la quinta plaza, justo por detrás de(Repsol Honda RC 213 V).Dovizioso logró el mejor tiempo con un registro de 2:01.385 que fue cinco milésimas de segundo más rápido que el crono conseguido por el ídolo local Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), quien relegó a Maverick Viñales hasta la tercera posición.Tras el trío de cabeza estuvo Marc Márquez, quienen la curva dieciséis y por la tarde se volvió a salir en ese mismo punto, aunque sin llegar a rodar por los suelos y dando muestras más que evidentes de estar forzando la situación, como suele hacer durante los entrenamientos, al buscar el límite en determinados puntos, sabedor de que ahí se pueden ganar algunas milésimas de segundo.El reasfaltado del, realizado hace escasamente cinco meses, obligó a todos los pilotos a un trabajo extra para conocer lo mejor posible el rendimiento de los neumáticos en estas nuevas condiciones, máxime si las condiciones meteorológicas impiden completar todo el trabajo previo a las carreras.Con Márquez en la cuarta plaza, la siguiente fue para unque fue de los que dio la impresión de "costarle" más lograr un buen rendimiento, aunque al final acabó a menos de cuatro décimas de segundo de su compañero de equipo y por delante del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) o el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1).La segundaoficial, la del italianoacabó en la, con algo más de trabajo por delante que su compañero de equipo, pues la diferencia de más de siete décimas de segundo respecto de Dovizioso no le permite ser demasiado optimista al nueve veces campeón del mundo, que siempre saca un "plus" en la jornada de carreras.También con derecho a entrar en la segunda clasificación directa concluyeron el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) y el español(Ducati Desmosedici GP17), que completará su última temporada en MotoGP antes de iniciar un nuevo reto en el campeonato del mundo decomo piloto oficial de Ducati.Tito Rabat también fue protagonista de la segunda tanda de pruebas libres, aunque no como a él le hubiese gustado, pues sufrió una espectacular caída que dejó una de sus motos destrozadas, aunque físicamente no se produjo daños de consideración, peroCon todo mucho mejor que la discreta decimoquinta de(Repsol Honda RC 213 V), que acabó justo por delante de Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP o Alex Rins -decimonoveno- y su Suzuki GSX RR.