Nísperos, higos picos y kiwis, la nota pintoresca de esta semana

Esta semana el valor de la cesta de los productos hortofrutícolas locales es de 1,21 €/kg, 6 céntimos por encima del de la semana anterior.

Seguimos con un invierno bastante seco, más de lo normal y con temperaturas diurnas parecidas al verano. Esto está trayendo consecuencia negativas a los cultivos de secano y también a algunos cultivos de hoja por las diferencias de temperaturas entre el día y la noche.

En la semana no se han registrado muchos cambios, destacando el aumento de precio de la coliflor (1,40-1,50 €/kg) frenado este viernes por una mayor entrada, y el aumento de precio de los pimientos rojos (1,80 €/kg), ya que la oferta ha sido inferior a la semana pasada, sobre todo en el producto peninsular.

La entrada de ajo del país se va incrementando lentamente, manteniendo un buen precio para el productor, sobre los 5,00 €/kg, que en algunos casos parece no estar "bien hecho", aunque con cabezas de buen tamaño.

Echamos en falta cebolla roja y papas bonitas, esperemos que en breve entren nuevas partidas al mercado.

Ya se pueden ver papas nuevas, sobre todo de la variedad Slaney, con buen aspecto y a un precio igual o inferior a 1,40 €/kg. Otra, es la variedad Galáctica apreciándose mayores cantidades a medida que va pasando la semana. En el caso de la rosada, está próxima a recolectarse. Por su parte, la King Edward de pequeño calibre se vende hasta 1,50 €/kg.

La papaya, en particular la variedad Intenzza, ha estado bastante demandada por su contenido en azúcar y color anaranjado.

Como curiosidades podemos citar que se ven pequeñas cantidades de nísperos de la zona de Valle de Guerra y Tejina, según calibre, su precio va entre 1,50 €/kg y 2,50 €/kg. También hay higos picos de El Palmar a 2,00 €/kg, con buena demanda. El kiwi de la zona de El Ravelo (El Sauzal) vuelve aparecer cotizando 1,50 €/kg. También hay chirimoyas, en pocas cantidades, de La Palma y Tegueste.

En resumen el tiempo, aunque seco, está permitiendo un abastecimiento regular para casi todos los productos.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 15/03/2019 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 11 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 2,10 € 2,80 € 2,80 € 0% 2,80 € FRESONES 3,48 € 3,80 € 3,80 € 0% 3,80 € LIMÓN COMÚN 0,71 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,80 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PIÑA TROPICAL 3,14 € 3,80 € 3,80 € 0% 4,00 € PLÁTANOS PRIMERA 0,82 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PAPAYA CUBANA 0,94 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € GUAYABOS 1,58 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € ACELGAS 0,60 € 0,54 € 0,54 € 0% 0,54 € BERENJENAS MORADAS 0,92 € 1,30 € 1,00 € -23% 0,90 € BUBANGOS 1,78 € 1,60 € 1,80 € 13% 1,80 € CALABACINES 0,61 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € CALABAZAS 0,73 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,70 € CEBOLLA BLANCA 1,38 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € COLES REPOLLO 0,44 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLIFLOR 1,10 € 1,20 € 1,50 € 25% 1,40 € ESPINACAS 2,34 € 2,20 € 2,20 € 0% 2,20 € HABICHUELAS REDONDAS 2,48 € 3,30 € 3,20 € -3% 3,30 € LECHUGAS BATAVIA 0,83 € 0,90 € 0,80 € -11% 0,70 € PEPINOS 0,70 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,40 € PIMIENTO VERDE 1,20 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,40 € PIMIENTO ROJO 1,68 € 1,60 € 1,80 € 13% 1,80 € PUERROS 1,42 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,60 € TOMATES DE SALSA 0,54 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € TOMATES DE ENSALADA 1,10 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,40 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,20 € BATATAS BLANCAS 1,08 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € BERROS 1,32 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PIÑAS MILLO 2,42 € 2,40 € 2,40 € 0% 2,40 € BRECOL 1,38 € 1,60 € 1,40 € -13% 0,60 € PAPA CARA 0,74 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA NEGRA 5,00 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 € PAPA SLANEY 0,94 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

NARANJAS, PLÁTANOS, PAPAYA, ACELGAS, CALABACINES, LECHUGAS, TOMATES DE ENSALADA, BATATAS, BERROS, BRECOL ?