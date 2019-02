Semana muy propicia para el consumo de coliflores, papayas y habichuelas

Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales se sitúa en 1,13 €/kg, 7 céntimos por debajo de la semana anterior.

Aunque por las noches se siguen registrando temperaturas frescas, observamos como durante el día, las máximas han ido subiendo respecto a las semanas pasadas, lo que permite y favorece el desarrollo y producción de la mayoría de los cultivos.

En general ha habido más descensos en precios que incrementos, estando todos los productos con valores cercanos a los que corresponde en esta época.

No obstante, podemos destacar algunos como el de las coliflores, habichuelas, tomates de ensalada, y papayas cuyas cotizaciones los hacen especialmente recomendables para el comprador.

Así tenemos que la mayor oferta de papayas durante esta semana, casi el doble, ha impulsado el precio a la baja de la misma, sobre 0,80 €/kg.

De igual modo las partidas de coliflores se incrementaron un 30% respecto a la semana anterior, ajustando su precio hasta 0,80 €/kg.

Contrariamente, el descenso en las entradas de calabacín, alrededor de un -30%, ha provocado una ligera subida de su cotización, aunque a pesar de ello, continúa resultando atractivo de cara al consumo.

No parece haber tenido muy buena demanda la habichuela redonda, por lo que su precio ha tenido que ajustarse a la baja (2,00 €/kg), muy por debajo del que corresponde en esta época.

La entrada de mayor cantidad de zanahoria no local, ha contagiado a la baja el precio de la Local que disminuye de 1,50 a 1,30 €/kg, la de primera.

Observamos partidas de papa King Edward "nueva", con bastante demanda dentro del mercado local.

En resumen la media de precios va acorde a la época en la que estamos, y de seguir las condiciones meteorológicas actuales, continuaría favoreciendo la oferta y el descenso de las cotizaciones.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 22/02/2019 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 8 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 1,60 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € AGUACATE HASS 2,14 € 2,80 € 2,80 € 0% 2,80 € FRESONES 4,10 € 4,20 € 4,20 € 0% 4,20 € LIMÓN COMÚN 0,68 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,77 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,98 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € PLÁTANOS PRIMERA 0,82 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PAPAYA CUBANA 0,92 € 1,10 € 0,80 € -27% 0,80 € GUAYABOS 1,56 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € ACELGAS 0,60 € 0,54 € 0,54 € 0% 0,54 € BERENJENAS MORADAS 1,12 € 1,70 € 1,50 € -12% 1,50 € BUBANGOS 1,86 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,70 € CALABACINES 0,97 € 0,30 € 0,50 € 67% 0,60 € CALABAZAS 0,63 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € CEBOLLA BLANCA 1,76 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € COLES REPOLLO 0,62 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,70 € COLIFLOR 1,36 € 1,90 € 1,30 € -32% 0,80 € ESPINACAS 2,50 € 2,20 € 2,20 € 0% 2,20 € HABICHUELAS REDONDAS 3,12 € 3,40 € 2,20 € -35% 2,00 € LECHUGAS BATAVIA 1,30 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PEPINOS 1,00 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PIMIENTO VERDE 1,12 € 1,10 € 1,20 € 9% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,60 € 1,50 € 1,30 € -13% 1,30 € PUERROS 1,36 € 1,80 € 1,70 € -6% 1,80 € TOMATES DE SALSA 0,56 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,60 € TOMATES DE ENSALADA 1,17 € 0,90 € 0,70 € -22% 0,70 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,50 € 1,50 € 1,30 € -13% 1,30 € BATATAS BLANCAS 0,92 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € PIÑAS MILLO 2,23 € 3,30 € 3,30 € 0% 3,30 € BRECOL 1,82 € 3,50 € 2,50 € -29% 2,40 € PAPA CARA 0,73 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PAPA NEGRA 4,62 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 € PAPA SLANEY 0,95 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS: NARANJAS, PLÁTANOS, PAPAYAS, ACELGAS, CALABACINES, COLIFLOR, HABICHUELAS, LECHUGAS, PIMIENTO ROJO, TOMATES DE ENSALADA, BATATAS