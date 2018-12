La navidad no castiga a los precios de los productos hortofrutícolas

Esta semana el precio medio ponderado de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 1,50 €/kg, 11 céntimos por encima de la anterior.

La cercanía de las fiestas navideñas incrementa la demanda de productos de más calidad y valor y esto se refleja también en el precio global de la cesta de la compra, no así de forma particular en la inmensa mayoría de los productos.

Los productos más comunes, y quizás más demandados, son las papas, batatas y ñames, variedades como las Rosters, la Rosada, la Negra y la Galáctica, y la batata yema de huevo para las truchas y los ñames de El Batán.

Entre las hortalizas de hojas incrementan su demanda el perejil y el cilantro (preparación de mojos), y las espinacas (cremas). Por otro lado, las lechugas siguen manteniendo su precio alto entre 3,50 €/kg y 3,80 €/kg, variando según el día de la semana.

La oferta de zanahoria no ha sido muy abundante, y su precio alcanza los 1,80 €/kg.

Las mangas han mostrado muchos problemas en la pulpa debido a enfermedades causadas por exceso de humedad.

Aún se ven algunas partidas de higos negros de la zona sur de la isla y, también deshidratados de la zona de Icod de Los Vinos, (algo cada vez más común por estas fechas), aunque ya en esta semana se espera que concluya su campaña.

Continúa la oferta de higos picos, con gran calibre y buen dulzor para la época en que estamos, provienen principalmente de la zona de El Palmar.

De forma anecdótica, quedan restos de castañas pero de pequeño calibre y algo envejecidas.

Sí se observan buenas cantidades de naranjas y mandarinas, con buena maduración, abundante zumo y baja acidez. Por otro lado los aguacates por estas fechas suelen tener precios bastantes elevados, y a pesar de la tendencia de los últimos años, su precio estos días no parece excesivo, (entre 3,00 €/kg y 3,50 €/kg).

En resumen no encontramos serios problemas de precios ni de oferta en los productos hortofrutícolas para estas navidades.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 21/12/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 51 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE FUERTE 2,10 € 2,50 € 2,50 € 0% 2,50 € AGUACATE HASS 2,58 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € FRESONES 8,63 € 10,00 € 10,00 € 0% 10,00 € LIMÓN COMÚN 0,98 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,74 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,82 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € PLÁTANOS PRIMERA 0,86 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PAPAYA CUBANA 0,93 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € GUAYABOS 1,42 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € MANGAS 3,08 € 2,50 € 2,30 € -8% 2,30 € HIGOS PICOS 2,08 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € ACELGAS 0,60 € 0,60 € 0,54 € -10% 0,54 € BERENJENAS MORADAS 1,04 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € BUBANGOS 1,90 € 1,50 € 1,60 € 7% 1,60 € CALABACINES 0,98 € 0,50 € 0,80 € 60% 0,90 € CALABAZAS 0,43 € 0,45 € 0,45 € 0% 0,45 € CEBOLLA BLANCA 1,60 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,40 € COLES REPOLLO 0,63 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € COLIFLOR 1,42 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,60 € ESPINACAS 2,90 € 2,60 € 2,60 € 0% 2,50 € HABICHUELAS REDONDAS 2,66 € 2,20 € 2,30 € 5% 2,30 € LECHUGAS BATAVIA 2,22 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € PEPINOS 0,90 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,40 € PIMIENTO VERDE 1,08 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,50 € 2,10 € 2,00 € -5% 2,10 € PUERROS 1,36 € 1,60 € 1,70 € 6% 1,70 € TOMATES DE SALSA 0,72 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € TOMATES DE ENSALADA 1,29 € 1,30 € 1,10 € -15% 1,10 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,48 € 1,40 € 1,70 € 21% 1,70 € BATATAS BLANCAS 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PIÑAS MILLO 2,26 € 1,80 € 2,10 € 17% 2,10 € PAPA CARA 0,74 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA NEGRA 4,04 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSNARANJAS, PLÁTANOS, MANGAS, HIGOS PICOS, ACELGAS, COLES, COLIFLORES, PEPINOS, BATATAS BLANCAS?