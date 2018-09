Buena semana para el consumo de higos de leche

Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 1,21€/kg, 10 céntimos menos que el de la semana anterior.

El principal descenso lo protagoniza la familia de las frutas, debido a la menor entrada de piñas y aguacates, que como sabemos, son productos que presentan altas cotizaciones.

En papayas esta semana ha habido una buena demanda por lo que ésta ha elevado su precio.

Estamos atentos a las nuevas partidas aguacate en particular al Fuerte de Güímar, que va incrementándose poco a poco, aun así muy por debajo de las cantidades demandadas, con lo que el precio continua por encima de los 6,00 €/kg.

Observamos buenas cantidades de higos de leche por estar en plena producción, provenientes del municipio de Santiago del Teide, (Arguayo), y de la isla baja.

Las sandías vienen gozando de una buena entrada, un buena demanda y un buen precio (0,60 €/k), muchas de ellas provenientes de Arico

Desde hace unos días hemos observado las primeras mandarinas, destacando partidas del municipio de la Orotava a 1,50 €/kg

Entre otras frutas minoritarias, tenemos: limas 1,80 €/Kg (Güímar), carambolas 3,50-3,80 €/kg, pitayas 2,80 3,00 €/Kg (Arico) y kiwanos 1,50 €/Kg (Güímar)

Respecto a las hortalizas destacamos los buenos precios que sigue manteniendo el tomate para el comprador.

También el precio de los calabacines que aunque parezca alto, es el que se suele registrar en estas semanas. No obstante en épocas de calor es complicado mantener el cultivo de calabacín mucho tiempo cuando los precios se desploman ante el aumento de la producción, tal y como ya ocurrió.

En papas, la entrada de tubérculo del Reino Unido aún no es muy preocupante para la papa local, que mantienen precios de semanas pasadas. La negra sube ligeramente (4,0 €/kg) ante la ausencia de operadores que la comercialicen.

En resumen, precios de hortalizas adecuados a esta época del año, continúa la escasez de aguacates y las papas locales aguantan bien la competencia con la importada.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 14/09/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 37 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 3,50 € 6,50 € 6,50 € 0% 6,50 € HIGO NEGRO 2,60 € 2,80 € 2,30 € -18% 2,20 € LIMÓN COMÚN 1,34 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € MELONES PIEL DE SAPO 0,62 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,67 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,66 € 3,30 € 3,30 € 0% 3,30 € PLÁTANOS PRIMERA 0,80 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € SANDÍA 0,77 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € UVAS BLANCAS 1,43 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PAPAYA CUBANA 1,72 € 1,80 € 2,20 € 22% 2,30 € MANGAS 1,60 € 2,50 € 2,40 € -4% 2,20 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € BERENJENAS MORADAS 1,02 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € BUBANGOS 1,46 € 1,00 € 1,50 € 50% 1,50 € CALABACINES 1,18 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,10 € CALABAZAS 0,43 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,86 € 0,70 € 0,80 € 14% 0,80 € COLES REPOLLO 0,58 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLIFLOR 1,44 € 0,90 € 1,00 € 11% 1,00 € ESPINACAS 2,44 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,42 € 2,20 € 2,20 € 0% 2,30 € LECHUGAS BATAVIA 1,14 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,00 € PEPINOS 0,70 € 0,70 € 0,60 € -14% 0,60 € PIMIENTO VERDE 1,04 € 0,90 € 1,00 € 11% 1,10 € PIMIENTO ROJO 1,46 € 1,40 € 1,30 € -7% 1,20 € PUERROS 1,28 € 1,20 € 1,20 € 0% 1,00 € TOMATES DE SALSA 0,91 € 0,50 € 0,60 € 20% 0,60 € TOMATES DE ENSALADA 1,40 € 1,00 € 1,10 € 10% 1,10 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,29 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € BATATAS BLANCAS 0,88 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PIÑAS MILLO 1,21 € 0,90 € 1,20 € 33% 1,20 € PAPA CARA 0,63 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € PAPA NEGRA 3,92 € 4,00 € 4,00 € 0% 4,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSHIGOS DE LECHE, SANDÍAS, UVAS, BERENJENAS, CALABAZAS, COLIFLORES, ESPINACAS, PIMIENTO ROJO, PUERROS, TOMATES?