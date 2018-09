Los primeros aguacates "Fuerte" no logran bajar los altos precios de esta fruta

Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales es de 1,31 €/kg, 11 céntimos por encima de la semana anterior.

Por familias vemos que las frutas y hortalizas son las que promueven este incremento. En las primeras, nos encontramos con una mayor entrada de aguacates, sobre todo "Fuerte" que inicia su temporada atraídos por las buenas cotizaciones, en torno a los 6,00 €/kg, lo que puede suponer que no haya alcanzado el adecuado grado de madurez.

En tubérculos destacamos el incremento del precio de las papas negras, al disminuir los operadores que la comercializan, y también en blancas, aunque no se espera que ésta siga subiendo por la llegada de papa del Reino Unido, sobre todo de la variedad King Edward

En mangos, las producciones de Igueste de San Andrés, no han sido abundantes. De ahí que la oferta esté limitada. Ello contrasta con la temporada pasada en donde la cosecha fue opulenta, obteniéndose segundas floraciones solapadas con la presencia de fruto en el árbol.

Tampoco el plátano parece atravesar un gran momento productivo, y aunque puede estar contagiado por los problemas de madurez de otras frutas, el caso es que los precios para las calidades superiores resultan elevados respecto a otros años.

El fresón rompe barreras a 9,00 €/kg, ya que es una época en el que no tienen competencia con el peninsular y son pocas las plantaciones que se encuentran en producción en esta época.

Observamos duraznos de Tegueste con buen calibre y libres de picaduras de la mosca de la fruta, ya que se realizaron las adecuadas labores agrícolas, aclareo y tratamientos. La papaya cubana tiene buena demanda y su precio casi alcanza los 2,00€/kg.

Dejan de verse la ciruela amarilla y las manzanas. Por otro lado se aprecia una mayor cantidad de mandarinas, algo verdosas y sin mucho contenido en azúcar.

En hortalizas vemos que el tomate de ensalada recupera cotizaciones más normales, en torno a 1,10 €/kg

En resumen muchas frutas no están en su mejor momento de oferta, mientras que las hortalizas continúan con su buena tendencia en cuanto a precios.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 07/09/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 36 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 3,50 € 6,50 € 6,50 € 0% 6,50 € HIGO NEGRO 2,60 € 2,80 € 2,80 € 0% 2,80 € LIMÓN COMÚN 1,34 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € MELONES PIEL DE SAPO 0,62 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,67 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,66 € 3,30 € 3,30 € 0% 3,30 € PLÁTANOS PRIMERA 0,80 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € SANDÍA 0,77 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € UVAS BLANCAS 1,43 € 1,40 € 1,00 € -29% 1,00 € PAPAYA CUBANA 1,72 € 1,70 € 1,80 € 6% 1,80 € MANGAS 1,60 € 2,50 € 2,50 € 0% 2,40 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € BERENJENAS MORADAS 1,02 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € BUBANGOS 1,46 € 1,60 € 1,00 € -38% 1,00 € CALABACINES 1,18 € 1,20 € 1,10 € -8% 1,10 € CALABAZAS 0,43 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,86 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLES REPOLLO 0,58 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLIFLOR 1,44 € 0,90 € 0,90 € 0% 1,00 € ESPINACAS 2,44 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,42 € 2,00 € 2,20 € 10% 2,20 € LECHUGAS BATAVIA 1,14 € 1,30 € 1,10 € -15% 1,10 € PEPINOS 0,70 € 0,50 € 0,70 € 40% 0,70 € PIMIENTO VERDE 1,04 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PIMIENTO ROJO 1,46 € 1,40 € 1,40 € 0% 1,40 € PUERROS 1,28 € 1,00 € 1,20 € 20% 1,20 € TOMATES DE SALSA 0,91 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € TOMATES DE ENSALADA 1,40 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,10 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,29 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € BATATAS BLANCAS 0,88 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PIÑAS MILLO 1,21 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA CARA 0,63 € 0,65 € 0,70 € 8% 0,70 € PAPA NEGRA 3,92 € 3,80 € 4,00 € 5% 4,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

SANDÍA, UVAS, BERENJENAS, BUBANGOS, CALABAZAS, CEBOLLAS, COLIFLORES, ESPINACAS, PIMIENTO VERDE, TOMATES DE SALSA, PIÑAS MILLO?