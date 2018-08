Se mantienen los buenos precios de este verano

Esta semana el valor de la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales no varía con respecto a la semana anterior, 1,22 €/kg. No obstante observamos una ligera subida en el grupo de las hortalizas, que fue equilibrada por el grupo de las frutas y papas.

La meteorología estival verano ha permitido un buen desarrollo y buenas cosechas para la mayoría de los cultivos, sobre todo hortícolas. Un claro ejemplo es el precio del tomate de ensalada, que en otros años por estas fechas su precio superaba el 1,20 €/kg, y este año ha cotizado a 0,70 €/kg, aunque este viernes su precio registró un ligero incremento hasta 0,90 €/kg. Otro caso es el de la habichuela que está sobre 1,50 €/kg, cuando otros veranos rondaba los 2,50 €/kg. Como excepción tenemos el calabacín a 1,30 €/kg, aunque lo elevado de su precio, no es por problemas de producción sino por una disminución temporal de la superficie plantada, como respuesta a los bajos precios alcanzados desde junio (0,40-0,50 €/kg).

Observamos un cierto incremento de ventas de la piña de millo, al parecer motivado por las fiestas estivales en diversos pueblos, a un precio muy atractivo en torno a 0,90 €/kg.

Las papas se siguen vendiendo con normalidad, de momento no tienen competencia con la de importación, cuya llegada podría producirse antes de dos semanas. Destacamos nuevas cosechas de Slaney de La Padilla y Druid de La Laguna. La papa negra va incrementando ligeramente su precio (3,50-4,00 €/kg), ya que la oferta ha sido menor esta semana.

En frutas, vemos que las ciruelas amarillas van terminando su temporada, mientras que los duraznos siguen mostrando buen aspecto, sin apenas ataques de mosca de la fruta.

La sandía listada parece ofrecer mayor contenido en azúcar que la negra. La pitaya, parece ser que este año viene con algo de retraso, siendo la más demandada la de pulpa roja.

Los aguacates Hass a 6,50 €/kg, la fruta más cara que hay en la NPL, después de la guanábanas y fresas, (hasta 8,00 €/kg), ya van acabando la campaña y se espera en breve la entrada del Fuerte de Güímar.

La maduración de los mangos de Igueste de San Andrés no ha sido la esperada, al resultar más pequeños, sin embargo los que vienen de Valle Gran Rey (La Gomera) están mejor, mientras que para las mangas, se está a la espera de la entrada de fruta de zonas como Guía de Isora, con buenas expectativas de maduración, lo que debería también disminuir su cotización.

La entrada de los primeros cítricos locales de temporada, mandarinas y naranjas, también parecen sufrir un pequeño retraso.

En resumen, expectativas de mejora para el precio de las frutas, mientras que en hortalizas continuaremos con precios muy atractivos para la mayoría de los productos.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 24/08/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 34 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 4,74 € 6,50 € 6,50 € 0% 6,50 € CIRUELAS AMARILLAS 1,15 € 0,70 € 0,80 € 14% 1,00 € HIGO NEGRO 2,52 € 2,50 € 2,80 € 12% 2,50 € LIMÓN COMÚN 1,32 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € MELONES PIEL DE SAPO 0,59 € 0,90 € 0,60 € -33% 0,70 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,68 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,67 € 3,50 € 3,30 € -6% 3,30 € PLÁTANOS PRIMERA 0,75 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € SANDÍA 0,61 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € UVAS BLANCAS 1,42 € 1,50 € 1,40 € -7% 1,40 € PAPAYA CUBANA 1,76 € 1,70 € 1,80 € 6% 1,70 € MANGAS 1,48 € 2,80 € 2,60 € -7% 2,20 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € BERENJENAS MORADAS 1,04 € 0,50 € 0,50 € 0% 0,50 € BUBANGOS 1,58 € 0,70 € 1,00 € 43% 1,60 € CALABACINES 0,84 € 0,80 € 1,00 € 25% 1,30 € CALABAZAS 0,42 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,61 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLES REPOLLO 0,64 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,70 € COLIFLOR 1,52 € 1,00 € 0,80 € -20% 0,80 € ESPINACAS 2,08 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,48 € 1,00 € 1,30 € 30% 1,90 € LECHUGAS BATAVIA 1,16 € 1,00 € 1,30 € 30% 1,30 € PEPINOS 0,78 € 0,40 € 0,50 € 25% 0,40 € PIMIENTO VERDE 1,04 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € PIMIENTO ROJO 1,42 € 1,50 € 1,40 € -7% 1,30 € PUERROS 1,18 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,80 € TOMATES DE SALSA 0,80 € 0,60 € 0,40 € -33% 0,40 € TOMATES DE ENSALADA 1,30 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,80 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,14 € 1,80 € 1,80 € 0% 1,80 € BATATAS BLANCAS 0,98 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PIÑAS MILLO 1,11 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA CARA 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 €

