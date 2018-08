Semana óptima para el consumo de tomates

Esta semana la cesta de la compra de los productos hortofrutícolas locales cotiza a 1,22 €/kg, 12 céntimos por encima de la anterior.

Las frutas han sido el grupo que ha impulsado esa subida, ya que las entradas de ésta han favorecido a aquellos productos de mayor cotización.

Las sandías previsiblemente subirán algo de precio a principio de la próxima semana ya que las partidas de éstas han caído, tanto a nivel local como peninsular.

No ha sido así con el melón que ha disminuido su precio en respuesta a una mayor oferta local.

Las ciruelas, debido a los recientes calores, han madurado rápidamente, con lo que se empieza a notar un altibajo en su oferta.

Observamos duraznos mollares (blanco), que cotizan a un precio superior al resto, ya que son bastante apreciados por su cualidad de desprender el hueso con facilidad.

Las producciones de lechugas parecen resentirse también de las altas temperaturas, y aunque apenas se ha visto reflejado en el precio, sí que hemos notado una ligera disminución de su oferta.

Existe una gran oferta de tomate ensalada y salsa, por lo que su precio es ahora muy bajo, (0,65-0,60 €/kg para el de ensalada).

La menor demanda en estos tiempos de batata, habichuela, puerros, coliflores.. hacen que su precio sea aún más que interesante para el comprador

Algunas papas como las Up to date, Red Cara y Slaney ofrecen buena calidad y por ello están siendo bastante demandadas. Al parecer, las importaciones de tubérculo se van a resentir por efecto de los calores en la zona del Reino Unido.

En resumen continuamos con una oferta magnifica en hortalizas entre las que destacamos los tomates y las habichuelas por sus precios tan bajos.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 17/08/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 33 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 4,74 € 6,00 € 6,50 € 8% 6,50 € CIRUELAS AMARILLAS 1,15 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,80 € HIGO NEGRO 2,52 € 3,50 € 2,50 € -29% 2,50 € LIMÓN COMÚN 1,32 € 1,30 € 1,30 € 0% 1,30 € MELONES PIEL DE SAPO 0,59 € 1,10 € 0,90 € -18% 0,50 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,68 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,67 € 4,00 € 3,50 € -13% 3,30 € PLÁTANOS PRIMERA 0,75 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € SANDÍA 0,61 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € UVAS BLANCAS 1,42 € 1,40 € 1,50 € 7% 1,40 € PAPAYA CUBANA 1,76 € 1,50 € 1,70 € 13% 1,80 € MANGAS 1,48 € 2,50 € 2,80 € 12% 2,80 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € BERENJENAS MORADAS 1,04 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € BUBANGOS 1,58 € 0,90 € 0,70 € -22% 0,70 € CALABACINES 0,84 € 0,60 € 0,80 € 33% 0,90 € CALABAZAS 0,42 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,61 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,60 € COLES REPOLLO 0,64 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,70 € COLIFLOR 1,52 € 1,10 € 1,00 € -9% 0,80 € ESPINACAS 2,08 € 2,00 € 2,00 € 0% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,48 € 1,70 € 1,00 € -41% 0,80 € LECHUGAS BATAVIA 1,16 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PEPINOS 0,78 € 0,50 € 0,40 € -20% 0,40 € PIMIENTO VERDE 1,04 € 0,90 € 1,00 € 11% 0,80 € PIMIENTO ROJO 1,42 € 1,60 € 1,50 € -6% 1,50 € PUERROS 1,18 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € TOMATES DE SALSA 0,80 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € TOMATES DE ENSALADA 1,30 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,65 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,14 € 1,70 € 1,80 € 6% 1,80 € BATATAS BLANCAS 0,98 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € PIÑAS MILLO 1,11 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA CARA 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

HIGO NEGRO, MELONES, UVAS, BERENJENAS, BUBANGOS, CALABAZAS, CEBOLLA, COLIFLOR, HABICHUELAS, PEPINOS, PIMIENTO VERDE, PUERROS, TOMATES, PIÑAS MILLO?