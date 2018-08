Sandías y uvas, las mejores frutas de temporada

Esta semana el valor de la cesta de los productos hortofrutícolas locales se sitúa en 1,10 €/kg, un valor acorde a esta temporada y 4 céntimos inferior al de la semana pasada.

Los calores de estos días pueden haber afectado a algunos cultivos sensibles como lechugas, habichuelas, y en cierta medida calabazas, tomates y alguna de la fruta de temporada como higos de leche y ciruelas. No obstante la situación no se ha alargado mucho y los daños no se esperan que lleguen a afectar significativamente a los precios de mercado. Además, en la zona norte el calor se prolongó menos que en el sur.

Continuamos con precios muy interesantes para los compradores en hortalizas y papas. Las zanahorias y pimientos rojos, cuyos valores superan las medias de esta época, tampoco resultan excesivamente elevados.

En fruta de temporada las sandías y uvas ofrecen un precio muy interesante y parece que su grado de madurez está resultando óptimo en cuanto a niveles de azúcares. Por otro lado el precio de los melones aún se resiste a alcanzar los valores de esta época, ya que a pesar de que la fruta peninsular tiene buena oferta, la local es netamente inferior a la de la temporada pasada.

Las fresas locales, que escasean en estos días, elevan su precio hasta 9,00 €/kg, ya que aunque puede venir fruta de la península, su largo transporte hace que la conservación y la calidad de la misma se vea comprometida en días de mucho calor.

La ciruela se acumula los días de menor venta en el mercado lo que complica su conservación aún en cámaras de frío. La oferta de ciruela Reina Claudia de la zona sur ha cesado, mientras que en la zona norte queda muy poco.

Se ve mayor cantidad de mangas por lo que su precio desciende, aun así, ha entrado menos cantidad que la anterior temporada.

Se observa que las peras locales tienen algo comprometida su venta por la competencia con la foránea.

Apreciamos algo de granadas de pequeño calibre de Igueste de Candelaria, que se venden a 2,50 €/kg.

En resumen, este reciente calor no ha influido en los precios, mientras que en hortalizas y papas, las cotizaciones continúan siendo muy atractivas para los compradores.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 10/08/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 32 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 4,74 € 5,80 € 6,00 € 3% 6,00 € HIGO NEGRO 2,52 € 3,80 € 3,50 € -8% 3,00 € LIMÓN COMÚN 1,32 € 1,20 € 1,30 € 8% 1,30 € MELONES PIEL DE SAPO 0,59 € 0,90 € 1,10 € 22% 1,10 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,68 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PIÑA TROPICAL 2,67 € 4,00 € 4,00 € 0% 3,50 € PLÁTANOS PRIMERA 0,75 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € SANDÍA 0,61 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € UVAS BLANCAS 1,42 € 1,80 € 1,40 € -22% 1,40 € PAPAYA CUBANA 1,76 € 1,50 € 1,50 € 0% 1,50 € MANGAS 1,48 € 4,00 € 2,50 € -38% 2,00 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € BERENJENAS MORADAS 1,04 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € BUBANGOS 1,58 € 0,80 € 0,90 € 13% 0,90 € CALABACINES 0,84 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € CALABAZAS 0,42 € 0,40 € 0,40 € 0% 0,40 € CEBOLLA BLANCA 0,61 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,70 € COLES REPOLLO 0,64 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,50 € COLIFLOR 1,52 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,20 € ESPINACAS 2,08 € 1,80 € 2,00 € 11% 2,00 € HABICHUELAS REDONDAS 2,48 € 1,80 € 1,70 € -6% 1,70 € LECHUGAS BATAVIA 1,16 € 0,80 € 1,00 € 25% 1,00 € PEPINOS 0,78 € 0,60 € 0,50 € -17% 0,50 € PIMIENTO VERDE 1,04 € 0,90 € 0,90 € 0% 1,00 € PIMIENTO ROJO 1,42 € 1,70 € 1,60 € -6% 1,50 € PUERROS 1,18 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € TOMATES DE SALSA 0,80 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € TOMATES DE ENSALADA 1,30 € 0,80 € 0,70 € -13% 0,70 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,14 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € BATATAS BLANCAS 0,98 € 1,20 € 1,00 € -17% 1,00 € PIÑAS MILLO 1,11 € 0,90 € 0,90 € 0% 0,90 € PAPA CARA 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € PAPA NEGRA 3,45 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 €

PRODUCTOS RECOMENDADOSBERENJENAS, BUBANGOS, CALABACINES, CALABAZAS, COLES, HABICHUELAS, PEPINOS, PIMIENTO VERDE, PUERROS, TOMATES, PIÑAS MILLO?