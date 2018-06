La lenta entrada del calor se refleja en los precios

Esta semana el precio medio ponderado de la cesta de los productos hortofrutícolas locales se sitúa en 0,99 €/kg, resultando la primera vez en este año que logra un valor por debajo del euro y, a un céntimo menos que la semana anterior.

Los descensos de cotizaciones en hortalizas siguen superando a las alzas.

A medida que nos acercamos al verano y comienza el calor hay cultivos como el cilantro, perejil, coliflores y espinacas, cuya producción decae, también se observan berros con algo de floración.

La fruta de hueso parece haber madurado bastante bien, observándose ahora los primeros albaricoques que junto con los duraznos y nectarinas de las semanas pasadas, dan un olor característico de temporada a la nave de producto local. El cuajado de la fruta ha sido bueno, sobre todo en el sur, donde la fruta necesitaría algún aclarado para conseguir buenos calibres. A su vez, los ataques de mosca de la fruta, por ahora no han sido preocupantes.

También aparecen muy tímidamente los primeros higos de leche tanto blancos como negros, de la zona baja de Güímar. Su venta fue inmediata ya que es un fruto muy apreciado, estando su precio de salida entre 4,00 y 4.50 €/kg. No obstante se comenta que muchas higueras de zonas altas les falta bastante tiempo para la maduración de sus frutos, por lo que se retrasará su entrada en el mercado.

Observamos ya mangos de Igueste de San Andrés entre 2,50 y 3,00 €/kg.

Los chayotes escasean y de ahí que el precio por unidad esté entre 1,00 y 1,20 €/kg, ya que no es su temporada y los que hay, son atacados por mosca blanca, lo que estropea el producto.

Hay algo de entrada de papa Azucena de La Guancha a precios entre 3,00 y 3,50 €/kg.

Este viernes se ha podido ver un ligero incremento de precios debido a una menor oferta en, habichuelas, pimiento verde, papayas, coliflores, berenjenas y parchitas.

En resumen, destacamos la llegada de fruta temporada y continúa lentamente la mejora generalizada de precios conforme los días son algo más soleados.



Precios en €/kg (origen: Provincia de S/C de Tenerife) Fecha: PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 01/06/2018 Medio + frecuente + frecuente Variación + frecuente semana 22 Habitual de SEMANA SEMANA semanal ÚLTIMO DÍA TEMPORADA ANTERIOR ACTUAL Porcentual AGUACATE HASS 3,94 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € FRESONES 3,87 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € LIMÓN COMÚN 1,16 € 1,00 € 1,00 € 0% 1,00 € NARANJA ZUMO (PEQUEÑA) 0,63 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 € NARANJA EXTRA PAÍS 0,85 € 0,80 € 0,80 € 0% 0,80 € PIÑA TROPICAL 2,92 € 3,00 € 3,00 € 0% 3,00 € PLÁTANOS PRIMERA 0,74 € 0,65 € 0,65 € 0% 0,65 € SANDÍA 0,52 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € PAPAYA CUBANA 0,96 € 0,90 € 1,00 € 11% 1,10 € DURAZNOS GRANDES 1,73 € 2,30 € 2,30 € 0% 2,30 € ACELGAS 0,60 € 0,75 € 0,75 € 0% 0,75 € AJOS PAÍS 3,60 € 3,50 € 3,50 € 0% 3,50 € BERENJENAS MORADAS 0,62 € 0,60 € 0,70 € 17% 0,90 € BUBANGOS 1,18 € 1,40 € 1,20 € -14% 1,20 € CALABACINES 0,78 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,60 € CALABAZAS 0,55 € 1,00 € 0,90 € -10% 0,90 € CEBOLLA BLANCA 0,57 € 0,90 € 0,80 € -11% 0,70 € COLES REPOLLO 0,41 € 0,50 € 0,30 € -40% 0,25 € COLIFLOR 1,06 € 0,60 € 1,20 € 100% 1,30 € ESPINACAS 1,60 € 1,80 € 1,80 € 0% 1,80 € HABICHUELAS REDONDAS 1,86 € 1,20 € 1,80 € 50% 1,90 € LECHUGAS BATAVIA 1,08 € 0,90 € 0,60 € -33% 0,60 € PEPINOS 0,54 € 0,70 € 0,70 € 0% 0,60 € PIMIENTO VERDE 0,94 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,20 € PIMIENTO ROJO 1,28 € 1,70 € 1,70 € 0% 1,70 € PUERROS 0,82 € 0,70 € 1,10 € 57% 1,10 € TOMATES DE SALSA 0,46 € 0,50 € 0,45 € -10% 0,40 € TOMATES DE ENSALADA 0,76 € 0,80 € 0,70 € -13% 0,60 € ZANAHORIA ( PRIMERA) 1,06 € 1,10 € 1,10 € 0% 1,10 € BATATAS BLANCAS 1,26 € 2,30 € 2,00 € -13% 2,00 € PIÑAS MILLO 0,99 € 2,10 € 2,10 € 0% 2,10 € PAPA CARA 0,56 € 0,85 € 0,75 € -12% 0,75 € PAPA NEGRA 2,53 € 3,80 € 3,50 € -8% 3,30 €

PRODUCTOS RECOMENDADOS

FRESONES, PLÁTANOS, CALABACINES, COLES, LECHUGAS, TOMATES, ZANAHORIA?