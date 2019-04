El Consistorio remitió a Hacienda elementos jurídicos sobre la solvencia de Muvisa

La concejal de Vivienda de La Laguna, Flora Marrero, ataja de manera contundente las acusaciones vertidas contra el Ayuntamiento acerca de un requerimiento ministerial para la disolución de Muvisa que data de 2016. Ante esta situación, "que ha preocupado a una parte de la oposición lagunera, aunque hasta hoy ni siquiera han preguntado a la Corporación", ha querido tranquilizar, especialmente a los trabajadores de Muvisa ante las citadas manifestaciones sobre la posible disolución de la empresa.

Marrero explica que siete días después de recibirse la carta del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento envió su respuesta, sustentada en argumentos jurídicos, en la que se constataba que no se daba la situación de desequilibrio financiero a la que se aludía en la misiva. Tras esta respuesta, del 29 de julio de 2016, el Ministerio de Hacienda no ha vuelto a remitir al Ayuntamiento ningún requerimiento en relación este asunto, lo que indica que la contestación del Ayuntamiento zanjó la cuestión.

La edil hace referencia al escrito enviado por la Corporación, en concreto, cuando señala "la no concurrencia de causa de disolución -por no existir resultado negativo en los dos ejercicios consecutivos de 2011 y 2012- no solo dimana de la propia interpretación lógica de la Ley, sino que, además, dimana de la propia interpretación ofrecida por la Administración del Estado, y que esta Corporación ha seguido escrupulosamente, con lo que, el oficio que se nos remite contraviene abiertamente los propios actos de esa Administración y vulnera el principio de confianza legítima y lealtad institucional que ha de presidir las relaciones interadministrativas (?) para después contravenir, de forma inmotivada, en la forma, e injustificada, en lo sustantivo, sus propios criterios interpretativos, máxime, cuando estos han sido dados a solicitud de un Colegio Nacional, y a iniciativa de las propias corporaciones locales, como con este Ayuntamiento".

Marrero añade que "si ante la duda que generaba esta carta se hubiera preguntado en el Ayuntamiento, se habría explicado que solo siete días después de recibirla, el Ayuntamiento contestó con argumentos jurídicos que no procedía el requerimiento de disolución de la empresa al no darse los supuestos previstos en la Ley a la que hace referencia el Ministerio".