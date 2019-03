Sin riesgo de aluminosis en Princesa Yballa

Los vecinos de Princesa Yballa niegan la existencia de posibles problemas de aluminosis en sus viviendas, dando de esta manera la razón a la Corporación local, y aseguran que los puntales y el cerramiento que se ha llevado a cabo en dos locales ubicados en los bajos de los edificios se deben a que la falta de impermeabilización de los mismos ha ocasionado daños en su interior. Así lo manifiesta Esteban Hernández, vecino de la urbanización desde principios de los años 70, quien asegura que "al no impermeabilizarse bien y estar cerrado, han dañado la zona", apunta.

Estos locales están apuntalados desde hace meses, ya que la Gerencia Municipal de Urbanismo detectó corrosiones en los mismos, debido a la humedad, mientras que desde hace unas semanas, según señala el vecino, se han colocado las vallas que prohíben el paso en la parte superior de los locales, donde no hay viviendas, sino que es una zona de paso a las casas. En estos casos, la rehabilitación, según confirmaron desde el Ayuntamiento, corresponde a los propietarios.

Mientras, los otros locales similares, que sí que están en uso y en los que se encuentran algunos comercios, no han llegado a tener estos desperfectos, señala el vecino, y los pequeños problemas de humedad no han llegado a ser tan peligrosos puesto que cuentan con el mantenimiento de sus propietarios.

Se da la circunstancia de que los pisos de Princesa Yballa también fueron creados entre los años 60 y 70 por la empresa Cobasa, cuyos edificios, en algunas urbanizaciones, han tenido problemas de aluminosis. Sin embargo, en el caso de Princesa Yballa, los vecinos no tienen miedo de que puedan surgir estos problemas, ya que no se han producido problemas de este tipo en las viviendas y "si Cobasa dejó algo mal, los propios vecinos lo hemos ido solucionando", afirma Hernández, haciendo alusión, principalmente, a problemas con las cañerías, al no contar con la capacidad suficiente, pero que han ido arreglando a lo largo de los años.

Antigua parroquia

Uno de los locales afectados, según cuenta Esteban Hernández, fue en su época una pequeña parroquia a la que acudían los vecinos de la zona para ir a misa -el otro se encuentra frente a la librería La Cuesta-. "El presidente de la comunidad y el fallecido padre Onofre -que cuenta con una plaza a su nombre en La Cuesta- hablaron con Cobasa para que le cediera un espacio para la iglesia, y se convirtió ese local en la parroquia de la Sagrada Familia. Posteriormente, el obispo dijo que esta zona pertenecía a la parroquia de la Encarnación, por lo que se cerró el local y el padre Onofre volvió a Vistabella", matiza Hernández.

El vecino insiste en que la zona no cuenta con problemas de aluminosis, al contrario, desde su inicios "Princesa Yballa, y La Cuesta en general, ha ido mejorando, se han ido abriendo calles, haciendo las aceras más accesibles... y todo ese impulso ha sido gracias a la coordinación y el trabajo de los vecinos, los comerciantes, de la mano de Asecu, y el Gobierno municipal, desde la época de Ana Oramas hasta la actualidad", asegura Hernández, quien se muestra agradecido por la labor que se ha realizado en el barrio, y no duda en hacer un llamamiento más a la Corporación local, para que alguno de los locales que se encuentran apuntalados en la actualidad puedan ser adquiridos por el Consistorio y cedido a Cáritas, que cuenta con un proyecto en la zona, pero que tiene que "pagar el alquiler del local que usan en estos momentos", afirma Hernández.