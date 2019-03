El director del servicio de Deportes de la ULL apoya a Avante

El director del servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna (ULL), Ramón E. Rojas Hernández, ha decidido dar su apoyo a la candidatura de Avante La Laguna, que lidera Santiago Pérez. "Por su trayectoria en defensa de los intereses de todos los laguneros, porque pone todo su empeño en ser lo más coherente posible, porque estoy seguro de que no va a traicionar su programa ni sus principios, y porque lo creo capaz de consensuar con otras fuerzas progresistas una propuesta de cambio que genere ilusión en la ciudadanía, sean del color que sean, creo que Santiago Pérez es en este momento la mejor opción para la Alcaldía de Aguere y por eso le doy todo mi apoyo", explica Ramón Rojas.

Rojas, que el 26 de febrero recibió de manos del rector de la ULL, Antonio Martinón Cejas, la medalla de oro de la institución, añade que "Santiago Pérez ha sido un referente para mí desde muy niño: en el colegio fue mi primer entrenador de baloncesto, en el patio del antiguo Nava la Salle, y era un alumno brillante al que muchos veíamos como un ejemplo a seguir".

"Coincidimos en el CB Canarias en nuestra etapa senior y junior, y en ese período fue quien me introdujo en política antes de llegar la democracia. Aunque nuestros caminos no fueron en la misma dirección, siempre coincidimos en la lucha por la libertad, la justicia social, la no discriminación, el uso de métodos no violentos y el diálogo abierto y sincero para resolver cualquier conflicto, por lo que lo considero un político progresista".