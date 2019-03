Cinco guaguas darán servicio a los 18.000 usuarios del centro de salud del Cristo

El Ayuntamiento de La Laguna solicitará la modificación de hasta cinco líneas de guagua de la empresa de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) para mejorar el servicio para los 18.000 usuarios que se benefician de la reciente apertura del Centro de Salud de Las Mercedes, ubicado junto a la plaza del Cristo. Este espacio entró en funcionamiento el pasado 28 de febrero y, desde entonces, la Corporación municipal negocia con la empresa de transportes Titsa para la modificación de varias líneas urbanas e interurbanas puesto que el objetivo, explica el concejal de Movilidad Jonathan Domínguez, "es que todos los usuarios puedan acudir a este lugar en transporte público".

El nuevo centro de salud cuenta, desde su apertura, con una parada de taxi y dos paradas de guagua para las líneas urbanas 206 y 271, además de otras tres interurbanas. Asimismo, se han creado dos apeaderos para vehículos privados, y dos para personas con movilidad reducida en la misma fachada del edificio. Además, está previsto instalar varios aparcabicis en la entrada. En este sentido, el concejal nacionalista explica que "el objetivo con la reordenación de las líneas es facilitar el transporte de los vecinos de Las Mercedes y los Valles, que son los principales usuarios y esperamos que a lo largo de este mes ya se puedan beneficiar de este cambio".

En concreto, se trata de dos líneas urbanas, la 274 y la 275, que pasarán frente al nuevo centro de salud. Además, la línea 206, que es la que recorre todo el centro histórico de la ciudad también se pretende acercar a este nuevo espacio modificando su recorrido. Por último, Jonathan Domínguez explica que se pretende hacer algo similar con dos líneas interurbanas. "Se trata de guaguas que proceden de la Comarca Nordeste o Punta del Hidalgo y ahora pasan por la calle Pozo Cabildo, pero nos gustaría que pasaran más cerca del parque de la Vega", indica el edil.

No obstante, el concejal recuerda que el inicio de la construcción de este centro de salud se remonta a hace 15 años, "cuando el mercado municipal no estaba ubicado en la plaza del Cristo y existía un aparcamiento subterráneo que iba a dar respuesta, principalmente, a los usuarios de este centro". Además, el edil afirma que las políticas en movilidad han cambiado a lo largo de estos últimos años, tanto en La Laguna como en todo el país. De este modo, Jonathan Domínguez reconoce que "no existe suelo público disponible para construir un aparcamiento en la zona, y además esta tampoco es una apuesta del grupo de Gobierno actual, que desea potenciar el transporte público o transportes alternativos como la bicicleta".

Por otro lado, el concejal nacionalista lagunero recuerda que los miles de usuarios que acudían antes al centro de salud ubicado en la avenida La Trinidad "tampoco tenían facilidades para asistir en vehículo privado y aparcar por la zona. De hecho, la mayoría llegaba en transporte público y queremos que eso continúe siendo así". Asimismo, el edil afirma que "el 60% de los usuarios que acudían al centro de salud de La Trinidad, y que ahora hacen lo mismo en el ubicado junto a la plaza del Cristo, viven a menos de un kilómetro de estos espacios por lo que, a no ser que tengan algún problema de movilidad, pueden desplazarse caminando". Además, el Ayuntamiento ha estimado que, gracias a la modificación de las líneas de guagua previstas, "el 48% de los usuarios se verán beneficiados y podrán utilizar el transporte público".

En cuanto a la construcción de un aparcamiento en las inmediaciones del nuevo centro de salud, tal y como han solicitado algunos partidos políticos con representación en el pleno lagunero, Jonathan Domínguez explica que "no vamos a eliminar zonas verdes para generar nuevas plazas de aparcamiento porque, además, sabemos que los vecinos tampoco están dispuestos a que el Ayuntamiento haga algo así".