El ajedrez se enseña en las aulas

El ajedrez es un juego de estrategia que, aunque pueda parecer que es destinado para los adultos, si se aprende desde pequeño se puede convertir en una gran pasión. Además, en los últimos tiempos, también se ha convertido en una herramienta útil para aprender matemáticas, lengua o hasta plástica. Así lo demostraron ayer los más de 500 alumnos que participaron en el campeonato de ajedrez -algunos de manera competitiva y otros, amistosa- organizado como parte del proyecto Ajedrez en el aula, promovido por la Concejalía de Educación, que se está desarrollando en esta segunda edición en 10 colegios públicos del municipio. El ganador de esta cita fue el equipo del CEIP Los Andenes (52 puntos); seguido por el CEIP Camino Largo (48,5 puntos) en segundo puesto, y el CEIP Punta del Hidalgo (47 puntos) que quedó tercero; aunque todos los participantes recibieron un obsequio.

La concejal de Educación, Atteneri Falero; el edil de Deportes, Agustín Hernández; y el presidente de la Federación Tinerfeña de Ajedrez, Agustín Santana, fueron los encargados de hacer entrega de los premios y reconocimientos. Falero afirmó que "el fin de esta propuesta es ofertar actividades complementarias que abarquen diferentes disciplinas y categorías como los valores saludables, sostenibles y de convivencia; el desarrollo de las emociones y la inteligencia emocional; las ciencias y matemáticas desde un punto de vista dinámico y ameno".

Un proyecto enriquecedor

Gracias al proyecto Ajedrez en el aula, los chicos de entre 8 y 9 años han recibido clases de ajedrez en horario lectivo vinculadas con el currículo escolar, especialmente relacionadas con las matemáticas, la lengua y la plástica. El coordinador del proyecto y miembro de la Asociación de Monitores de Ajedrez Educativo (Amae Canarias), Daniel Carlos Mendivil Antón, explicó que el ajedrez se utiliza, por ejemplo, para aprender las fracciones con el tablero; en la comprensión lectora utilizando su historia; o en las clases de dibujo, para realizar diseños con secuencias lógicas, entre otros. En definitiva, "es una manera de utilizar el elemento motivador del ajedrez para estudiar las matemáticas de una forma más amena", afirmó. Algo que confirma el director del colegio de San Matías, Jacinto Díaz, quien reconoce que el ajedrez es beneficioso para los pequeños por diferentes motivos, como por ejemplo, porque "trabajan capacidades cognitivas y aspectos como los valores, el respeto al compañero o el orden". Además, también es un juego con el que aprenden a tomar decisiones y a resolver problemas, apuntó.

Aunque los más pequeños aún no comprenden los beneficios que puede aportar el ajedrez en estos ámbitos, sí que lo ven como un juego del que aprender y con el que divertirse. Así, las pequeñas Romina Torres y Carolina Liché Hernández, del CEIP Clorinda Salazar, aseguran que el ajedrez es bueno para la memoria y lo usan en las clases para aprender matemáticas. Ambas llevan unos años jugando a este deporte que, fuera de clases, practican con su familia. Y, aunque llegaron al campeonato escolar para ganar, aseguran que "lo importante es participar". Su compañero Bruno Toledo Hasse es otro de los pequeños que aprendió a jugar al ajedrez en su casa y ahora refuerza esos conocimientos en la escuela. "Lo que más me gusta es que las partidas no son siempre iguales, porque los contrincantes hacen diferentes movimientos", aclara.

Aprender jugando

Iker Gallego Videa es alumno del Camino Largo y aprendió a jugar al ajedrez cuando un amigo le enseñó con apenas 3 o 4 años. Este pequeño asegura que "lo mejor del ajedrez es que hay que pensar y a mí me gustan los juegos de memoria y de pensar", apuntó. Además, señala que es bueno usarlo para los estudios, puesto que "hay niños a los que les gusta más aprender jugando".

Los alumnos Diego de León González, Juan Sánchez Marrero y Daniel Cácerez, también del Camino Largo, se han convertido en unos pequeños expertos del ajedrez. De hecho, fue Juan, quien además de jugar en la escuela también acude a una escuela de ajedrez, el que aprendió primero y enseñó a jugar a su amigo Diego. Los tres aseguran divertirse con esta actividad y cada uno cuenta con su jugada favorita, como Diego, quien destaca "el mate del beso" y no duda en explicarlo con las piezas bajo la atención del resto de participantes.