El alcalde niega que haya aluminosis en El Cardonal y pide calma a los vecinos

"Hay un periódico que está empeñado en asustar y que no duerman los vecinos"

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, afirmó ayer en la asamblea informativa convocada con los presidentes de los bloques de viviendas de El Cardonal que los edificios en los que residen "no están afectados por aluminosis, es un problema de humedades", por lo que llamó a la "calma" de los vecinos a quienes recordó que en los trabajos que ya se han hecho en las distintas fases de las ARRU, los técnicos han señalado que lo que afecta a los bloques de El Cardonal "no tiene nada que ver con Las Chumberas".

En este sentido, en la reunión convocada en el centro ciudadano Pérez Soto, el alcalde recalcó a los vecinos que desde el Ayuntamiento se ha "actuado con tranquilidad y con transparencia" y "se han adoptado las medidas de seguridad necesarias", entre ellas, tomando en consideración y comunicando las recomendaciones que han ido dando los técnicos tanto al propio Consistorio como a los vecinos. De esta manera, el alcalde recordó lo acordado en asambleas anteriores en las que se comunicó los resultados de los estudios hechos por los técnicos, como fue la aireación de las cámaras sanitarias que hay en los bajos de algunos de los bloques.

Sobre este respecto, Díaz afirmó que de la totalidad de los bloques existen 46 cámaras sanitarias en las que se procedió a su ventilación mientras que en 31 de ellas, además, se realizó su apuntalamiento.

Sobre este respecto, Díaz insistió en que los vecinos, que en suma son los propietarios y responsables de las viviendas, deben comunicar las anomalías que detecten a la mayor brevedad posible para proceder, si es necesario, a actuar con la urgencia debida y de la mejor manera posible en cada caso". Al mismo tiempo incidió en la importancia que tiene "no hacer obras por cuenta propia, porque se pueden agravar los problemas vistos". Por ello, Díaz informó de que el Gobierno de Canarias ha concedido una subvención de 1,2 millones de euros, a los que el Ayuntamiento sumará algo más de 300.000 euros para la realización de un estudio en los bloques en los que aún no se ha ejecutado ninguna obra de rehabilitación, es decir, en 150 de los 164 bloques. Añadió el alcalde que ahora se está trabajando en los pliegos para la licitación del concurso público al que accederán las empresas que harán los estudios de seguridad de las viviendas. La empresa que gane la licitación deberá tener concluido el estudio en un periodo de entre ocho y diez meses.

En este punto, José Alberto Díaz, aludió a las informaciones publicadas por un periódico del que dijo que "está empeñado en asustar a la gente, en que no pueda dormir". Díaz afirmó entonces: "Les puedo asegurar que, si hay un riesgo de seguridad, de la caída de algo, los técnicos de Urbanismo, que son funcionarios; y los políticos, que gestionamos el Ayuntamiento, no vamos a dejar de tomar la decisión de desalojar las viviendas en caso de que sea necesario. Para que quede claro no vamos a dejar de tomar ninguna decisión. Si hay que desalojar, se desaloja; si hay que apuntalar, se apuntala", ratificó.

Además, el alcalde destacó la "transparencia" con la que se han llevado a cabo todas las actuaciones e intervenciones en El Cardonal, con la celebración de hasta tres asambleas informativas en las que se han comunicado los pasos que se han ido dando".

El alcalde, antes de dar paso a las preguntas de los vecinos, reiteró que "el problema de El Cardonal no es un problema de aluminosis, sino de humedades". "No hagamos caso a ese periódico que está buscando el sensacionalismo y que está metiendo miedo a muchos vecinos", afirmó para añadir luego que "las informaciones que ahora está sacando el periódico solo coinciden con esta asamblea que estaba programada hace tiempo".

Más preguntas que ruegos

Tras finalizar la intervención del alcalde, que acudió a la asamblea acompañado de la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, y una técnico de la Gerencia de Urbanismo, uno de los vecinos tomó la palabra. "Quiero saber si los edificios tienen aluminosis o no o si llega un seísmo de seis puntos en la escala Richter se van a caer". La intervención produjo, en algunos de los vecinos el estupor y en otros, risas.

El alcalde cedió la palabra a la técnico de Urbanismo para que respondiera al vecino. "El estudio que se va a licitar con una inversión de cerca de 1,6 millones de euros precisamente lo que va a hacer es detectar o descartar la presencia de cemento aluminoso y la capacidad de resistencia de las viguetas", aclaró para añadir que "respecto a que se pudiera dar un terremoto, no ya de seis grados, sino menos, y que los edificios puedan soportar el temblor depende más de las técnicas constructivas que del estado de los cementos".

Otro de los vecinos insistió en que "mi pregunta y mi inquietud es que se nos puedan caer las casas encima". El alcalde insistió en que no hay ningún estudio que señale en esa dirección y recordó que en los 14 ARRU ejecutados no se detectó cemento con aluminosis, sino problemas de humedades, que se resuelven de otra manera".