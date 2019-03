Un tuit reflota la pizzería más solidaria de Canarias

"No siempre podemos hacer grandes cosas pero sí podemos hacer pequeñas cosas con gran amor". Esta es solo una de las frases que ilustra una caja con porciones de pizza que la propietaria de la Pizzería Nisa ha colocado por fuera de su establecimiento, ubicado en La Laguna, para que todas aquellas personas que estén pasando por un mal momento y lo necesiten tengan algo que llevarse a la boca.

"La idea de poner una pequeña mesa con las porciones de pizza se nos ocurrió antes de Navidad", explica Nisa Fumero, hija de la propietaria de la Pizzería Nisa.



Precisamente, fue ella quien colgó una mensaje en Twitter con una foto del establecimiento y un mensaje que dice: "Mi madre abrió una pizzería hace unos pocos meses en La Trinidad y verla así de vacía la entristece un montón. Ojalá con la magia de Twitter llegue a alguien que le guste -probarlas".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Mi madre abrió una pizzería hace unos pocos meses en La Trinidad y verla así de vacía la entristece un montón ???? Ojalá con la magia de twitter llegue a alguien que le guste probarlas ???? <a href="https://t.co/aRRUhS9515">pic.twitter.com/aRRUhS9515</a></p>— D O V A H K I I N (@ChandieWeed) <a href="https://twitter.com/ChandieWeed/status/1106530537504681985?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de marzo de 2019</a></blockquote>

A partir de este tuit, que ya tiene la friolera de 38.745 retuits y 38.905 me gustas, se inició un cable en el que los usuarios de esta red social le preguntan a Nisa si su establecimiento es el que regala porciones de pizza a las personas más necesitadas.

"Vendemos pizza en porciones y también enteras pero, a veces, nos sobran porciones y decidimos dárselas a los más necesitados", comenta la propietaria, quien precisa que "también las llevamos a Cruz Roja".

Pero estos no son los únicos detalles solidarios que tienen sus propietarias con los desfavorecidos porque también comparten la comida que cocinan para ellas.



"El invierno es muy duro en La Laguna y si hacemos potaje de berros o una garbanzada para comer nosotros, pues también lo sacamos y lo ponemos en la mesita para que se lo lleve quien lo necesite", aclara la propietaria a LA OPINIÓN DE TENERIFE, para añadir que el negocio lleva abierto cuatro meses.

La solidaridad de esta pizzería lagunera ha despertado la curiosidad de muchos usuarios de esta red social. Algunos ha subido fotos en las que se puede ver las cajas con las porciones y han dejado sus comentarios: "La verdad me sorprendió cuando lo vi y decidí tomarle una foto. Las personas que tienen gestos como estos, les tiene que ir bien en la vida. Ya sé a dónde iré a comer cuando visite La Laguna. Mucho éxito" o "He probado las pizzas y son buenas no, buenísimas. La recomiendo cien por cien porque, realmente, me encantó y ese gesto fue lo que me invitó a entrar".

La propietaria de la Pizzería Nisa asegura que va a continuar con la iniciativa de dejar porciones gratuitas para todos los desfavorecidos "mientras pueda".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Me pasaré con la familia por allí. Gracias por recordarnos que los consumidores somos los que, con una decisión de compra, también decidimos el mundo que queremos tener. <a href="https://twitter.com/hashtag/Pizzer%C3%ADaNiza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PizzeríaNiza</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaTrinidad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaTrinidad</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaLaguna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaLaguna</a> <a href="https://t.co/WLRElylbUq">pic.twitter.com/WLRElylbUq</a></p>— Paula Rizzo (@rizzo_paula) <a href="https://twitter.com/rizzo_paula/status/1106867207156445186?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de marzo de 2019</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">La verdad me sorprendió cuando lo vi y decidí tomarle una foto aquella vez, las personas que tienen gestos como estos les tiene que ir bien en la vida, ya se a donde iré a comer cuando visite la Laguna, mucho éxito ?????????? <a href="https://t.co/7QLhZJFVIH">pic.twitter.com/7QLhZJFVIH</a></p>— Kid King (@Eduardovndres) <a href="https://twitter.com/Eduardovndres/status/1106579136368295939?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de marzo de 2019</a></blockquote>

"Es cierto que hay gente para todo pero todo el que quiere llevarse un trozo nos pide permiso para hacerlo", comenta para añadir: "Los chicos jóvenes a veces pasan y me preguntan si pueden coger una porción y yo les pregunto si lo necesitan. Si me dicen que sí lo necesitan, entonces les digo que pueden cogerla".

La magia de Twitter ha servido para darle a conocer al mundo los pequeños gestos solidarios que una familia tiene con los más desfavorecidos y también para que sean muchos los que se animen a partir de ahora a probarlas.

La dueña del establecimiento aseguró este sábado que estaba sorprendida por la enorme repercusión que había tenido el tuit de su hija, quien trabaja con ella, incluso en medios de comunicación.

Fue tal el aluvión de mensajes y apoyos que se vieron desbordadas.