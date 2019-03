El Consistorio niega que haya denuncias por acoso sexual en los servicios públicos

Las declaraciones del portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, en el último pleno en las que aseguraba que conocía casos de trabajadoras de los servicios públicos privatizados del municipio que habían sufrido acoso sexual serán investigadas por la Fiscalía. Así lo informaron ayer fuentes de la Corporación local, quienes aseguraron que no hay denuncias por estos casos. Aunque el alcalde, José Alberto Díaz, trasladó lo sucedido a la directora de Servicios Jurídicos, esta entendió que la información era "genérica e imprecisa".

Pero, debido a la "gravedad de las declaraciones", se puso en contacto con el funcionario que tiene relación con el personal del convenio, al que Rubens Ascanio hizo referencia, para averiguar si tenía conocimiento de este tipo de hechos.

Tras la comunicación del funcionario en la que aseguró que no existen denuncias por este asunto, la directora de los Servicios Jurídicos decidió solicitar la búsqueda en internet de material relacionado con este tema, puesto que el concejal de Unid@s se puede declaró en el pleno que "hay denuncias públicas en internet que afectan a responsables de los servicios donde se establecen presiones sexuales para poder mantenerse en el convenio". Sin embargo, los encargados de realizar la búsqueda no han encontrado ningún tipo de denuncias al respecto.

Desde la Corporación aseguraron que "dada la magnitud y gravedad de las manifestaciones realizadas por Rubens Ascanio, la directora de los Servicios Jurídicos ha decidido trasladar a la Fiscalía estas declaraciones para su investigación".

El motivo que llevó al alcalde a pedir que se investigara este asunto fue el hecho de que aunque el concejal de Unid@s denunció en el pleno estos supuestos casos de acoso sexual, no lo había hecho ante la Justicia, por lo que podría estar cayendo en un posible caso de encubrimiento. Al respecto, Rubens Ascanio señaló ayer que si no ha denunciado estos casos, es porque no han sido comunicados por las personas afectadas, sino por terceras personas y "eso es imposible que se pueda tramitar como denuncia", pero "no tengo problemas de ir a donde tengamos que ir" y, de hecho, "hemos recibido hoy el agradecimiento de muchas personas que trabajan en este servicio".

El edil recordó que el acuerdo aprobado ayer trata de "articular medidas en los protocolos contra cualquier caso de agresión sexual y, en este sentido, dentro de las empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento, articular protocolos de prevención de este tipo de prácticas". Fue un acuerdo mayoría, por lo que "la mayor parte de los grupos somos conscientes de que es una realidad que hay que combatir y que se sustenta sobre el miedo, la precariedad y las acciones de poder", manifestó. Ascanio aclara que "si logramos que a los servicios públicos se pueda acceder con todas las garantías, que uno pueda gozar de las condiciones laborales más adecuadas y que haya estabilidad en el empleo, seguro que vamos a dar muchos pasos para acabar con situaciones como estas".