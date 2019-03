Los técnicos municipales comenzarán hoy las inspecciones en Las Chumberas

Los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo iniciarán hoy las nuevas inspecciones en las viviendas de Las Chumberas, afectadas por aluminosis. Así lo informó ayer la concejal del área, Candelaria Díaz, quien matizó que estas labores se iniciarán en los bloques afectados, pero que se realizarán en todos los edificios, tal y como se han comprometido con los vecinos de Las Chumberas.

Estas declaraciones llegaron después de la asamblea que el nuevo consejero delegado de Muvisa (Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna), Javier Abreu, convocó el pasado martes con los vecinos de la zona para informarles de que habían contratado a la empresa Intemac [que fue la encargada de realizar los estudios que sacaron a la luz el problema de aluminosis en la zona] para iniciar nuevas inspecciones en los edificios, pero por la que recibieron una notificación de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en las que les negaban las competencias para realizar estas labores. Aún así, según aseguró la edil de Urbanismo, la empresa contratada por Muvisa podrá estar presente en las inspecciones y colaborar con los técnicos municipales. Así mismo, durante el día de ayer estaba prevista una reunión entre la Gerencia y la entidad pública para aprobar el cronograma de las actuaciones.

Reunión

El alcalde, José Alberto Díaz, y Javier Abreu se reunieron ayer para tratar este asunto. Por la tarde, el consejero delegado de Muvisa lamentaba que, a pesar de haber llegado a un acuerdo con el regidor lagunero para "hacer las inspecciones como habíamos propuesto nosotros, a esta hora de la tarde [a las 5] no han comenzado", apunto. Además, Abreu informó de que aún estaba a la espera de que José Alberto Díaz se pusiera en contacto con él.

Abreu manifestó que para realizar las inspecciones de manera exhaustiva, tal cual había propuesto Muvisa, era necesario contar con una empresa especializada. "Ellos no tienen ni medios ni recursos para hacer todo lo que hay que hacer, no solo una inspección ocular, porque si estamos hablando de la seguridad de los vecinos, lo que hay que hacer es una inspección exhaustiva", resaltó. En caso de que finalmente solo se lleve a cabo una "inspección ocular", Abreu considera que se trataría de "una irresponsabilidad tremenda", aunque aseguró no saber exactamente cómo se hará al no haber sido informado.

Según la concejal, Intemac ha sido contratada solo para los bloques afectados, que muchos ya están desalojados, mientras que en la última asamblea vecinal de febrero se decidió que las inspecciones se realicen en todos los bloques. Díaz recordó que las inspecciones se han venido realizando de manera habitual, además de cuando los vecinos avisan de alguna cuestión, pero ahora se realizarán incluso en aquellos que ya se han inspeccionado con anterioridad.

En cuanto a la carta que recibió Javier Abreu por parte de Urbanismo y que, según afirmó en la asamblea vecinal, se instaba a Muvisa a tomar las decisiones oportunas en cuanto a los problemas de seguridad, Díaz señaló que en la misiva "le indicamos que tenemos que seguir con la colaboración para llevar a cabo las inspecciones o los realojos". En este sentido, la edil recordó que la Gerencia de Urbanismo es "la única entidad que tiene competencia en disciplina urbanística, no solo porque lo digan los estatutos de la propia Gerencia, sino porque la Ley del Suelo le da esas competencias a los ayuntamientos", apuntó. Así, "hasta ahora, la Gerencia de Urbanismo ha realizado las inspecciones en Las Chumberas, desde que se detectó la aluminosis, y si hay que tomar medidas cautelares es el funcionario de la Gerencia quien dicta la resolución", afirmó, mientras que el trabajo de Muvisa consiste en actuar como "ente gestor", de tal manera que es la encargada de "facilitar la parte logística". "Son los que se encargan de coordinar con los vecinos los días en los que los inspectores van a las viviendas y, en caso de que haya que apuntalar o desalojar las viviendas, se avisa a Muvisa y es esta quien contrata a la empresa para esas medidas cautelares y busca las viviendas de alquiler para los realojos", aclaró. Por ello, la concejal señaló que la intención es continuar los trabajos con Muvisa de la misma manera que hasta ahora.

Otros casos

Por su parte, Javier Abreu insistió en que "la prioridad es que en todos los edificios de La Laguna que tengan aluminosis se garantice la seguridad de los vecinos y para ello hay que hacer una inspección exhaustiva, no ocular". En este sentido, el edil señaló que "este mismo problema lo tiene la urbanización de El Cardonal, y otras edificaciones de los años 60 y principios de los 70, y esto no lo sabemos desde hoy, sino de hace muchos años".

En cuanto a la situación de El Cardonal, Díaz recordó que ya se han realizado inspecciones en las cámaras sanitarias, en algunas de las cuales se ha detectado cemento aluminoso, por lo que "no es la misma situación que en Las Chumberas". La edil de Urbanismo informó de que ya se está trabajando en la segunda fase de los ARRU (Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana) y no ha habido ningún desalojo ni ningún otro problema. Así mismo, agregó que "nos hemos comprometido con los vecinos, para su total tranquilidad, a hacer un estudio de todos los bloques, excepto aquellos que ya han sido rehabilitados". Para ello, el Instituto Canario de la Vivienda ha concedido una subvención de alrededor de 1,2 millones de euros. En la actualidad se están redactando los pliegos para sacar a contratación dicho estudio.

Abreu aseguró que la edil "miente" en este asunto. "En 2014 ella misma encargó un estudio a Intemac del bloque 69 de El Cardonal y no ha tomado ninguna decisión exhaustiva de inspección", afirmó el consejero delegado.