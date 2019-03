La Policía Local aumenta su presencia en las calles y duplica las horas extras

Los agentes de la Policía Local de La Laguna realizaron más de 20.200 horas de servicio extraordinario el pasado año. Este dato supone un incremento del 251% con respecto a las horas realizadas en el año 2017, cuando se trabajaron tan solo 5.761. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, explica que la presencia de agentes en las calles gracias a estos trabajos extraordinarios ha aumentado en el último año hasta un 40%.

"Estos servicios tienen un coste económico mayor para la Administración, pero también nos permiten dar un mejor servicio al ciudadano", asegura el edil. Tanto en el año 2017 como en 2018, se trabajaron 275.000 horas en lo que a servicio ordinario de la Policía Local se refiere. Por tanto, en total, el servicio de 2017 fue de 280.761 horas, mientras que en 2018 creció hasta las 295.228 horas, lo que supone un crecimiento del 5,15%.

De este modo, el concejal nacionalista explica que el aumento de las horas extraordinarias ha permitido dar un mejor servicio en la vía pública y hacer frente a las tasas de delincuencia que se daban en las calles laguneras. El concejal reconoce que, en la actualidad, "existe una necesidad muy importante" de recuperar agentes para reducir, así, "la presión" que se está ejerciendo sobre las horas extraordinarias. No obstante, afirma que "los servicios nunca se han dejado de cubrir a pesar de la falta de policías". Es por todo ello que Domínguez resalta que "no ha habido una reducción de tiempo efectivo de trabajo de la policía en la calle, tal y como algunos han querido dar a entender en los últimos tiempos".

"Reconocemos que la sobrecarga de trabajo para los agentes es cada vez mayor, pero también están recibiendo unos ingresos más altos", afirma el concejal de Seguridad Ciudadana lagunero. Y es que el nacionalista recuerda que trabajar en este servicio extraordinario es opcional, y los agentes se presentan voluntarios para cubrir estas horas. Por ello, agradece "la implicación de los agentes para hacer frente a los servicios extraordinarios", afirma Jonathan Domínguez.

Una de las acciones que ayudará a que los agentes puedan disminuir el número de horas extraordinarias a realizar vendrá dada por la llegada de nuevos agentes. Y es que este año se convocarán las pruebas para cubrir más de una veintena de plazas vacantes. En la actualidad, esta oferta está compuesta por ocho plazas correspondientes a la tasa de reposición del año 2017 y una decena del pasado año 2018. A ellas se suman, además, dos plazas más que se encuentran vacantes por jubilaciones que se han producido a lo largo de los últimos meses.

En la actualidad, el Ayuntamiento de La Laguna se encuentra actualizando las bases de la convocatoria para introducir las modificaciones adoptadas después de que el Consejo de Ministros aprobara, en diciembre del pasado año, que los diabéticos, portadores del VIH, celiacos y afectados por psoriasis puedan participar en las pruebas de acceso al cuerpo policial. Esta modificación supondrá un retraso de unos 30 días en la publicación de la convocatoria en los boletines pertinentes. En ese tiempo, explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, es previsible que se sumen unas tres plazas más por las vacantes derivadas de las jubilaciones previstas.

Se trata de la primera oposición de este tipo que se realiza en La Laguna desde el año 2010, por lo que fue en los años 2012 y 2013 cuando entraron los últimos agentes en el cuerpo policial lagunero. Fue entonces cuando la aplicación de la ley de racionalización del gasto público imposibilitó la convocatoria de nuevas plazas. "Por lo que no ha habido ningún problema de voluntad política en este sentido. No hemos podido aumentar el número de policías porque no nos dejaba la ley", puntualiza el concejal nacionalista.

De este modo, los agentes que se incorporen a la Policía Local lo harán al grupo operativo, cuya prioridad es cubrir los servicios en la vía pública. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local de La Laguna está compuesta por 239 agentes. Dejando a un lado los mandos y descontando las jubilaciones que se puedan producir en los próximos meses, son unos 207 los agentes que patrullan las calles de La Laguna.