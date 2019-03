La nueva Muvisa despide al coordinador de las obras de reposición de Las Chumberas

El coordinador de la actuación de reposición de Las Chumberas, Silvestre Suárez, fue despedido el pasado jueves de la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna (Muvisa). Así lo confirmó ayer el propio afectado, quien comenzó su contrato con la entidad en 2012. Este es el primer cambio en la entidad después de que el pasado mes de febrero pasase el Consejo de Administración a manos de los miembros de la oposición lagunero, quedando como presidente de la misma Santiago Pérez (XTF-NC), como vicepresidente Rubens Ascanio (Unid@s se puede) y como consejero delegado, el edil no adscrito Javier Abreu.

Abreu no informa

Según informó Rubens Ascanio el pasado jueves, la decisión de destituir a la persona responsable de este puesto la podría tomar directamente el nuevo consejero delegado de la entidad sin necesidad de comunicarlo al Consejo de Administración, aunque el propio Javier Abreu rechazó ese mismo día hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto, dejando en el aire que el despido se hubiera llevado a cabo.

Por su parte, Silvestre Suárez aseguró que "era previsible que se diera esta situación por lo que previamente habían dicho y la actuación que habían realizado, fundamentalmente en los plenos". En este sentido, cabe recordar que en la sesión plenaria del pasado 10 de enero, el propio Abreu criticó directamente a Suárez, señalándolo como uno de los responsables del retraso de las obras de Las Chumberas. Así, aseguró al alcalde, José Alberto Díaz, que "sus enemigos no somos los políticos", lo que "falla" es que "usted ha puesto al frente de Muvisa a la persona más inútil que se podía poner, Silvestre Suárez". "Si hubiera estado usted desde el minuto 1 en el cañón, a lo mejor esto no estaría así, pero ha puesto al peor, y además como interlocutor de los vecinos, y ese es un grave error que hay que asumir y que hay que corregir, porque no se puede poner al lobo a cuidar de las gallinas", apuntó.

Al respecto, Silvestre Suárez resaltó ayer que "parece que su costumbre [en refencia a Javier Abreu] es atacar a quien no se puede defender y, además, yo no soy un cargo público desde 1999, por lo que me parece una falta de respeto a mí como ciudadano y a mis libertados y derechos democráticos". Por otro lado, sobre su futuro profesional, Silvestre Suárez explicó que tendrá replantearse qué hacer.

Tras dejar su cargo como concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, en el año 1999, Suárez entró a trabajar en una empresa de gestión de cooperativa de viviendas, principalmente para la promoción de viviendas protegidas. Como miembro de dicha compañía, fue contratado por Muvisa para el seguimiento de los suelos de su propiedad y su tratamiento en el Plan General, así como para encargarse de la reposición del antiguo edificio del Centurión. Tras esta época, Muvisa convocó una plaza a concurso público que finalmente ganó Silvestre Suárez.