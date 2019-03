Unid@s, preocupado por los informes desfavorables del Cabildo en Las Chumberas

El portavoz municipal de Unid@s se puede en La Laguna y vicepresidente de Muvisa, Rubens Ascanio, manifiesta su preocupación por los datos obtenidos del estudio de los informes emitidos por el área de Intervención del Cabildo entre 2011 y 2017 referidos a la reposición de Las Chumberas, "de los que cinco son desfavorables por falta de justificación de las cantidades recibidas".

El concejal indica que según estos documentos, obtenidos gracias a la labor de oposición del grupo Podemos en la institución insular, desde el primer convenio se determina que las cantidades recibidas son subvenciones sometidas a lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estableciendo necesariamente la obligatoriedad posterior de la justificación de los fondos recibidos.

Según la formación lagunera, estos informes técnicos contradicen claramente lo dicho por el alcalde, José Alberto Díaz, que "ahora quiere que lo que firmaron en los convenios se convierta en algo distinto, generando con ello un serio problema al nuevo Consistorio que surja de las urnas en mayo y precarizando la situación de las familias de Las Chumberas".

Ascanio indica que el convenio de 2011 fue objeto de un reparo por falta de fiscalización previa, dejando claro además que "respecto al gasto a imputar a ejercicios futuros no constan los correspondientes documentos contables de futuro ni el informe favorable del Servicio de Presupuestos y Gasto Público, que con carácter preceptivo y vinculante establece la Base 41ª de Ejecución del Presupuesto".

El 23 de marzo de 2015 la Intervención del Cabildo emitió un nuevo informe desfavorable en el que además se detalla que "los fondos públicos recibidos se destinarían a los fines del convenio, siendo obligatoria su justificación mediante certificado expedido por autoridad competente". En ese mismo documento se aclara que no se había procedido a realizar el segundo pago comprometido, "ya que no se ha procedido a la justificación del primer pago efectuado", ascendiendo la cantidad no abonada a 486.124,95 euros. El interventor es contundente al decir que "sorprende a esta intervención el radical cambio de criterio respecto a la forma de abono y justificación de la subvención comprometida, máxime cuando el importe de la misma se incrementa en 1.552.382,10 euros y el Ayuntamiento de La Laguna, no ha podido justificar siquiera en su integridad, el primer pago realizado en el año 2012 por importe de 486.124,95 euros". En ese documento además se refieren a las observaciones del Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda del 25 de febrero de 2015, en el que se dice que no se dispone en ese momento de la información necesaria "para poder constatar que todos los afectados podrán ser beneficiarios de las nuevas viviendas".

El edil lagunero señala que en el informe del 19 de agosto de 2015 nuevamente se emite informe desfavorable, ya que "en ningún momento se incorpora al expediente una valoración de las actuaciones que comprenden ambas subfases y que acrediten que con la aportación prevista para el presente ejercicio 2015 es posible efectuar la subfase A en su totalidad".

En el informe del 16 de junio de 2016 se vuelve a manifestar como desfavorable, indicando que a "esta Intervención no le consta la justificación de la aplicación de los fondos librados y que ascienden a 1.972.249,90 euros", advitiendo en su punto octavo que un incumplimiento total o parcial del convenio provocaría el "reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente".

La intervención del Cabildo vuelve a informar desfavorablemente el 30 de noviembre de 2016 y el 13 de enero de 2017, siendo la falta de justificación lo que nuevamente centra este documento.

Para Rubens Ascanio "estos informes ponen de manifiesto una inacción continuada de nuestro Ayuntamiento en tareas fundamentales para ejecutar la obra de reposición, algo que puede poner en riesgo todo el proceso e incluso provocar la devolución de las cantidades pagadas, una vez se confirme el destino de las mismas". El edil indica que "seguimos estudiando la documentación que poco a poco vamos encontrando, pero la falta de justificación nos resulta muy preocupante e irresponsable". El portavoz de Unid@s se puede cree que lo que queda claro es que "de forma continuada se ha dejado de cumplir con la legalidad que establece la Ley de Subvenciones, tal y como indican los informes técnicos, en los que se establece que el propio Ayuntamiento reconocía estas aportaciones como subvenciones".

Finaliza declarando que "van a tratar de articular las medidas necesarias para proceder a la justificación de los fondos obtenidos por Muvisa lo antes posible, para facilitar las actuaciones a realizar en Las Chumberas".