San Roque y Camino de La Villa, descontentos con la gestión local

Palmero insiste en que se siente "avasallado" por el Ayuntamiento, en especial por su alcalde, José Alberto Díaz. "En todo su mandato no nos ha dado nada", afirma. "Nosotros hemos entregado multitud de solicitudes y propuestas pero hacen caso omiso", lamenta. Una de esas propuestas es el Proyecto para el Barranco de La Carnicería, una iniciativa que data de 1985 y es "de suma importancia", pues según Palmero "estamos hablando de uno de los principales barrancos de la localidad".

La propuesta que los vecinos reclaman es la canalización del barranco para la que solicitan la ampliación del fonil, en forma de embudo, que hicieron en el túnel. Tal y como se recoge en el proyecto, es necesario que este fonil tenga el mismo diámetro hasta su bocana, una idea que también comparte el presidente, que califica la no actuación como "una amenaza" para la vida de los vecinos. "Se debe ampliar, al menos, en unos 5 metros", afirma, puesto que "en la última inundación, a una casa le entró el agua hasta la cocina. Si a esa familia no le hubiera dado tiempo a salir, estaríamos hablando de fallecidos".

El proyecto fue recogido en 2014, a propuesta del Ayuntamiento, en la modificación del Plan de Cooperación 2007-2010, con un presupuesto de 650.000 euros. "Han pasado ya muchos años y aún seguimos a la espera", afirma Palmero. Según el resumen de la tramitación del expediente de esta actuación, facilitado por el propio Cabildo, la obra se adjudicó a la empresa Trazas Ingeniería S.L. el 7 de marzo de 2018. No obstante, desde el organismo insular se requirió al Ayuntamiento más documentación complementaria para sacar adelante la obra. En concreto, "la disponibilidad de los terrenos, la aprobación urbanística del proyecto y autorización para la detracción de REF de la aportación municipal", recoge el documento.

Así, "desde hace un año estamos esperando por tres papelitos para poder empezar la obra", recalca Palmero. "No es cuestión de dinero, sino de voluntad política. Yo, sinceramente, opino que no quieren hacer la obra". Además, el consejero insular de Aguas, Aurelio Abreu, en una reunión con el representante vecinal le informó de que, "si antes de noviembre no se entrega la documentación, ya no tendrá efectividad alguna". Según Palmero, "estamos ante la Corporación municipal más inepta en toda la historia de la democracia". Entiende que no "pueda haber dinero", pero cuando se debe a la "dejadez" y a "desoír obras de emergencia, algo falla".

Fernando Palmero también se queja por los continuos grafitis con los que amanece, en especial, el propio Centro Ciudadano, un problema que, al margen de la conducta de los vándalos que acuden por la noche a la plaza, "también es culpa del Ayuntamiento". "Pidieron las competencias en grafitis y botellón para poder ejercerlas y sancionar pero lo cierto es que no han solucionado nada", lamenta.

El barrio de San Roque cuenta, en la calle José Pintor Aguiar, con un solar que puede albergar a más de 400 estacionamientos. Por ley, argumenta Palmero, "todos los solares deben estar murados". "Como no nos limpian las calles y aceras del barrio, exigimos que cercaran ese solar", afirma Palmero.

"Según el alcalde, esa propiedad pertenece al Banco Santander. No obstante, en las fiestas del Cristo de La Laguna también lo usan para la feria", asegura. Por ello, Palmero advierte de que "se podría estar incurriéndose en un delito de prevaricación". "En dichas fechas han puestos dos o tres puntos con portes de alumbrado para enchufar a todos los feriantes. Si el solar no es suyo, ¿cómo puede poner un cuadro de electricidad y encima cobrar por ello?", se pregunta. Por este motivo, y ante "la inacción del Ayuntamiento", el 2 de mayo se presentarán ante la Subdelegación del Gobierno para solicitar que no se tiren los fuegos del Cristo desde el barrio de San Roque. "Nosotros no queremos hacerlo, pero deben ponerse en la piel de todos esos vecinos y mayores que barren sus propias aceras para no caerse", argumenta.

El barrio de San Roque no es el único que se queja por el trato recibido. También lo hace la Asociación de Vecinos del Camino de La Villa. Su presidente, Roberto Marrero, no cree que "haya un barrio más abandonado que el suyo, en parte, por culpa nuestra". "Desde que nos dimos de alta la asociación en diciembre de 2017 hemos presentado al Ayuntamiento proyectos y soluciones para los problemas del barrio", un trabajo que cristalizó con una reunión, el pasado 9 de septiembre, con el alcalde; la primera teniente de alcalde, Candelaria Díaz; y técnicos del Consistorio. "Nos prometieron solucionar todas nuestras solicitudes en un plazo de un mes y medio", asegura.

A fecha de hoy, ninguna ha sido atendida. "Hay problemas que conllevan un estudio más complejo, pero otros no cuestan dinero", afirma Marrero. "Nosotros seguimos optando por el plan A: el del diálogo y el de buscar soluciones", afirma.

Uno de los principales problemas también tiene que ver con el barranco que colinda la zona. "Se encuentra ahora mismo taponado. Ya no solo con más de 2 metros de maleza, sino también con tierra", asegura. Al final del año pasado, el Ayuntamiento envió una cuadrilla y limpiaron 30 metros del barranco. No obstante, "después contrataron a una nueva y no han vuelto a aparecer". En su opinión, "ni el Consistorio ni la Consejería insular de Aguas se han vuelto a preocupar por el tema, a pesar de que hemos aportado soluciones para la zona".

Por otro lado, cuando se decidió hacer la nueva rotonda del vecindario, el terreno se encontraba dentro un convenio. A cambio, se comprometieron a construir un parque para el barrio. "Se trata de una de nuestras reivindicaciones más importantes. No tenemos ni una plaza", comenta Marrero. "Llegué a un acuerdo verbal con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para buscar un terreno alternativo y poder construirlo cuanto antes", continúa. "Encontramos un solar que en la página de Urbanismo figuraba como para equipamiento del barrio, por lo que elaboramos un proyecto". Según el informe realizado por la propia Asociación, se contemplaba la construcción de un centro social, un parque infantil, zona deportiva y un escenario, con un local diáfano para eventos y exposiciones.

También se incluyó el acondicionamiento de una vía para caminar y circular con bicicletas, lo que necesitaría de un cambio de dirección en el tráfico, de forma que desviaría la circulación por la carretera aledaña al aeropuerto Tenerife Norte, "una propuesta que descongestionaría la autopista TF-5", indicó Marrero. "La sorpresa es que al reunirnos con el Ayuntamiento, nos dijeron que el solar ya no era nuestro, y nos aseguraron que la página web del catastro no está actualizada". Según conocieron con posterioridad, el Cabildo había solicitado un expediente para construir una sede para Apanate (Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo) en ese terreno. "Merece todos los respetos, pero una sede de esa índole puede ubicarse en cualquier punto de la Isla. El nuestro debe estar en nuestro barrio", argumenta Marrero. Entonces, el presidente de la Asociación se comprometió a cambiar la ubicación inicialmente seleccionada siempre y cuando "quedara debidamente reflejado". "Escogimos unos terrenos junto a la iglesia y presentamos un nuevo proyecto".

A día de hoy, la discusión continúa, pues los técnicos proponen construir una calle entre el Supercor y los bomberos, hacer un puente que atraviese la autopista y llegue a los terrenos de nuestro barrio para cambiar la dirección del tráfico. "Nosotros insistimos en que la opción más viable es el circuito que ideamos. Ahora mismo, no hay visos de solución", asevera Marrero.

Otro problema del que se quejan los vecinos es el peligro que corren en sus propias calles. "El ancho de la acera es de apenas unos 65 centímetros, lo que supone un verdadero peligro cuando pasa un camión", comenta uno de ellos. "El mayor problema es que es muy frecuentado por niños, ya que tienen muy próximo el CEIP Camino La Villa", añade Marrero. Por ello, están valorando con la Concejalía de Vías y Obras que la calle Camino La Villa sea de una única dirección, con lo que "se podrían habilitar aparcamientos a un lado y proteger las aceras".

Además, según los vecinos, el barrio sufre "un terrible" problema de identidad, un problema que, según Marrero, también se contempla en el Plan General de Ordenación del municipio. "Toda la zona que nos afecta, incluido Los Rodeos y el matadero municipal, se denomina Coromoto-Aeropuerto". A pesar de que el Coromoto nace relativamente "hace unos años", en el PGO le pertenece 60 hectáreas. "Para mi sorpresa, en cambio, lo que consideran Camino de La Villa son apenas 6".

Para el presidente de la Asociación es toda una incongruencia. "En los años 20, el Camino Real de La Villa, que llegaba hasta la Orotava, de ahí su nombre, ya aparece en fotografías". En ese entonces, "el Coromoto no existía", ya que se empieza a desarrollar a partir de los años 50.