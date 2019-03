Un decreto ley garantiza la reposición de Las Chumberas sin participación estatal

El Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley que le permitirá, junto al Cabildo y al Ayuntamiento de La Laguna, continuar con las obras de reposición de las viviendas de Las Chumberas, afectadas por aluminosis, en caso de que el Estado incumpla el acuerdo que alcanzaron en la comisión mixta de seguimiento, que tuvo lugar el mes pasado. En concreto, dicho decreto ley modifica la actual Ley de Vivienda de Canarias con el fin de habilitar a las entidades locales canarias para que puedan acordar transacciones en convenios de cooperación con otras administraciones públicas, aspecto que actualmente no estaba regulado en ninguna otra norma.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que con la aprobación de este decreto ley "se podrá contemplar cualquier tipo de eventualidad en este proceso". "Estamos pendiente de que los acuerdos alcanzados con el Estado se articulen y den continuidad al acuerdo que existía, y creo que el decreto ley contempla esa circunstancia, de poder continuar las administración canarias con el proyecto y, sobre todo, que el ritmo de los trabajos pueda continuar", afirmó, porque "lo que nos preocupa es que estas obras, que han sido declaradas de emergencia, se puedan retrasar más, ya que los inmuebles se siguen deteriorando".

Así, aunque el Estado se ha comprometido a realizar un Real Decreto que permitirá trabajar en la primera fase de las actuaciones -demolición de 10 bloques con 106 casas y 12 locales comerciales, y la edificación de tres edificios en dos parcelas, con 64, 54 y 79 nuevas viviendas, con sus locales comerciales y plazas de aparcamientos- y proseguir con las medidas cautelares de seguridad, Clavijo manifestó que "nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo para contemplar cualquier tipo de eventualidad", con el fin de que no se puedan producir nuevos retrasos.

El presidente canario recordó que la renovación del convenio con el Estado se ha intentado llevar a cabo desde julio del pasado año y, en el nuevo decreto ley, además de obedecer al acuerdo tomado por el Estado, se podría hacer un convenio puente entre las administraciones canarias.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, puso en valor que "es la primera vez que el Gobierno de Canarias dicta un decreto ley, una cuestión que permite el nuevo Estatuto de Autonomías, y que demuestra su utilidad". Y, en este caso, "se hace en un asunto [Las Chumberas] que es absolutamente prioritario", por lo que "hemos usado todo lo que está en nuestras manos para solucionar los problemas de los vecinos". Carlos Alonso dejó claro que no pone en duda que el Estado no quiera cumplir con el acuerdo aprobado pero, en caso de que no pueda hacerlo, ya las administraciones canarias podrán continuar con el proceso.

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, explicó que con esta nueva normativa, también se permite "planificar de alguna manera el trabajo de los compromisos asumidos en la comisión de seguimiento en Madrid y, al mismo tiempo, resuelve la incidencia de que ese Real Decreto no se llegue a realizar". Aunque el regidor lagunero mostró su deseo de que no sea necesario utilizar el decreto ley aprobado en Canarias, sino la normativa estatal, porque eso significaría que estarán presentes las cuatro administraciones, ya que "no estamos hablando solo de esta primera fase, sino del conjunto de la reposición, por lo que nos interesa que estén presentes todas las instituciones".

Las tres instituciones pretenden remitir al Ministerio de Fomento una posición consensuada para que los ministerios puedan empezar la tramitación el lunes.

Díaz también informó de que en breve se va a convocar a Muvisa (Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de La Laguna), cuyo Consejo de Administración cambió la pasada semana y pasó a estar en manos de los miembros de la oposición, para poder continuar con los expedientes de las expropiaciones.