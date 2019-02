Servicios paraliza la tala de árboles en San Benito y estudia otras acciones

El Área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna paralizó recientemente la tala de árboles que tenía prevista en la calle Alberto Einstein, en el barrio de San Benito. En la actualidad, se encuentra estudiando otras posibles acciones que llevar a cabo para garantizar la seguridad de los viandantes. Fuentes municipales indicaron ayer que la Corporación lagunera lleva pendiente de la situación desde verano, puesto que, el pasado mes de agosto, el Área de Parques y Jardines inició un estudios ante la situación de los árboles en esta calle.

Alberto Einstein es una vía estrecha, de un solo sentido de circulación, donde las raíces de los árboles plantados en la acera habían provocado el levantamiento de la acera, y el crecimiento de estos ejemplares estaba comprometiendo la seguridad de los viandantes, y provocando que las ramas rozaran con los edificios. Ante esta situación, algunos vecinos denunciaron el hecho puesto que sus viviendas estaban siendo afectadas por las raíces de los árboles. Otra de las cuestiones que fueron examinadas con este estudio se centró en la accesibilidad en las aceras para personas con movilidad reducida o quienes van con carritos de bebés. A la estrechez de las aceras se suma que las raíces de los árboles se desbordan de los alcorques levantando las losetas y dificultando el paso.

Sin embargo, tras la decisión del Ayuntamiento de iniciar la tala de los ejemplares que afectaban a la movilidad, muchos vecinos de la zona denunciaron esta acción puesto que no querían que la vía se quedara sin los elementos vegetales que durante tantos años han estado presentes en la zona. Ante el aluvión de denuncias recibidas en los últimos días, Servicios Municipales decidió llevar a cabo la paralización de tala de árboles y ahora estudia el modo más adecuado de culminar esta tarea. Aunque en un primer momento se planteó plantar en los alcorques árboles que no supongan un impacto con sus raíces a las aceras, finalmente se ha desechado esta decisión puesto que no garantiza la seguridad de los peatones, y se están estudiando otras posibles acciones.

En total, se talaron seis árboles de la calle Alberto Einstein y aún permanecen intactos otros cuatro.