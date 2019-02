Muvisa pasa a manos de la oposición

La oposición lagunera, a excepción del Partido Popular (PP) y el concejal no adscrito Zebenzuí González, aprobó ayer el cese del Consejo de Administración de la Junta General de Muvisa y el nombramiento de uno nuevo, que deja fuera del órgano al grupo de Gobierno, conformado en la actualidad únicamente por siete concejales de Coalición Canaria (CC). Durante la tarde de ayer quedó constituido este nuevo consejo, del que forman parte los ediles de Unid@s se puede Fátima González, Rubens Ascanio e Idaira Afonso; Julia Pérez y Santiago Pérez, de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC); Teresa Berástegui, de Ciudadanos (Cs); y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez. Esta modificación salió adelante en el transcurso de la Junta General de Muvisa, y contó con 15 votos a favor de Unid@s se puede, XTF-NC, Cs, PSOE y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez, y los votos en contra de CC, PP, y Zebenzuí González.

La oposición justificó la renovación total del Consejo de Administración puesto que el nuevo órgano pretende "comprobar el destino de todas las cantidades recibidas por la Corporación para la ejecución de los convenios" relacionados con las obras de demolición, reposición y reurbanización de Las Chumberas, que vienen enfrentando al grupo de Gobierno y a la oposición desde que en diciembre venciera el plazo del último de los convenio suscrito con el Ministerio de Fomento.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de La Laguna ha recibido 25.246.320 euros y los miembros del nuevo consejo de Administración de Muvisa quieren ahora dar "cumplimiento a la mayor brevedad posible de las obligaciones de liquidación y justificación del destino de las subvenciones recibidas". Y es que la oposición lagunera recuerda que, para poder hacer viable el acuerdo de transacción y la firma del nuevo convenio que se acordó entre el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento en la última reunión de la comisión de seguimiento, el pasado viernes, es necesario liquidar y justificar las cantidades percibidas hasta ahora. Sin ese nuevo convenio, la intervención de Las Chumberas quedará paralizada.

En cuanto al veto de CC en este nuevo Consejo de Administración, la oposición justifica que la presencia de algún edil del grupo de Gobierno podría paralizar la celebración de las primeras reuniones de la Junta General. "Queremos garantizar la continuidad del trabajo técnico para asegurar los proyectos que actualmente se desarrollan y aplicar la máxima rigurosidad y transparencia, y lo queremos hacer de manera inminente", explicó ayer el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, tras la constitución del nuevo Consejo. Añadió que, "tras el nombramiento del presidente, no tendremos problemas en que se incorporen al Consejo el resto de grupos. Lo que queremos es que se produzca una transición lo más rápido para que esto sea el principio de un nuevo tiempo en el Ayuntamiento de La Laguna". '

Enfado de CC

Por su parte, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, afirmó tras la Junta General que "no nos temblará el pulso a la hora de tomar cualquier decisión si es para garantizar la seguridad de los vecinos de Las Chumberas". Recordó que, hasta el momento, el Ayuntamiento y Muvisa han colaborado para reponer las viviendas pero, si después del cambio de Consejo de Administración, la Sociedad Municipal de Vivienda no quiere responder a las solicitudes de la Corporación, "buscaremos a otra empresa que quiera ayudarnos". Con todo ello, el regidor sentenció que "el Ayuntamiento garantizará que se sigan pagando los realojos de Las Chumberas, se continuará poniendo los puntales en las viviendas y que se seguirá con el expediente de expropiación".

De este modo, el alcalde denunció que la oposición lagunera "ha votado para que CC no tenga representación en Muvisa. Esos son los partidos que se dicen democráticos, esa es la forma en la que quieren gobernar en La Laguna". Además, recordó que el órgano que existía hasta ayer mismo si contaba con la representación de la mayoría de los grupos políticos y que, de hecho, la oposición tenía más peso que el grupo de Gobierno. Y es que estaba conformado por Teresa Berástegui (Cs), Mónica Martín (PSOE), Antonio Alarcó (PP), Fátima González (Unid@s se puede), Carmen Julia Pérez (XTF-NC) y José Alberto Díaz, Flora Marrero y Candelaria Díaz (CC).

El alcalde de La Laguna también criticó duramente la actuación de la directora de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha, durante la crisis que se ha vivido alrededor del convenio de reposición de Las Chumberas. Así, aseguró que "Arocha ha sido un instrumento de azote y de oposición al interés de los vecinos" y añadió que "su posición en este asunto ha sido político y su desconocimiento es tal que no sabe que los expedientes los aprueba el Ayuntamiento, no Muvisa". Díaz precisó que, "a diferencia del PSOE que gobierna en España, que ha entendido la situación y que ha firmado un acuerdo que permite garantizar la seguridad hasta la demolición, el PSOE en Tenerife ha entorpecido con sus propuestas".