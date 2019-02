Una despedida socialista y feminista

Las socialistas Mónica Martín y María José Castañeda se despidieron ayer al presentar la renuncia a sus actas de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna. Las ediles protagonizaron una emotiva salida, en la que recibieron el cariño de los portavoces de los diferentes grupos municipales. Martín y Castañeda destacaron la calidad del personal con el que han trabajado durante los últimos años, así como la importancia de una actitud feminista.

Mónica Martín, quien intervino en nombre de su compañera, afirmó que el de ayer era un "día triste". Agradeció la actitud de los vecinos "porque ha sido muy fácil desempeñar nuestra labor como concejales"; a sus compañeros, "incluso de los más críticos y desagradables", de los que "hemos aprendido, y gracias a ellos nos vamos fortalecidas"; al personal al servicio de la Corporación y de los que trabajan en las empresas municipales porque "tenemos una plantilla que es una maravilla".

La socialista también tuvo palabras para las mujeres porque "siempre me he considerado una feminista sensata y razonable". Afirmó que las mujeres que se dedican a la política "tienen mucho camino por recorrer. Yo he vivido la discriminación; todos nos cuesta el doble y, a veces por no generar enfrentamiento o mala imagen, nos callamos". Martín animó a sus compañeras , a que "no se callen y busquen la unidad" porque "si todos los grupos hubieran estado de la mano de las mujeres concejales, este mandato hubiera sido diferente", sentenció.