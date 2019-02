Los 16 vecinos desalojados del edificio de Baltasar Núñez vuelven a sus casas

Los 16 vecinos desalojados en la noche del jueves del edificio Bucare, en la calle Baltasar Núñez, después de que se declarara un incendio en el garaje del edificio, pudieron volver ayer a sus casas. Todos ellos viven en el portal B, que fue el espacio más afectado por el humo generado tras el fuego. El incidente se produjo en la tarde del jueves, cuando el vehículo de una vecina comenzó a arder dentro del garaje y se propagó rápidamente por el interior del aparcamiento debido a la gran cantidad de material inflamable.

Durante el operativo de la Policía Local y Bomberos de Tenerife para tratar de apagar el fuego, tuvieron que ser desalojadas 114 viviendas y 210 vecinos durante la tarde del jueves, y cerrar varios comercios cercanos. Fuentes municipales aclararon ayer que el desalojo que tuvo lugar en la noche del jueves estuvo motivado porque los bajantes del edificios están quemados y el saneamiento está cayendo al sótano. A pesar de que a primera hora de la noche parecía que tendrían que ser realojadas hasta 54 familias, el estado de las viviendas permitió que la mayoría de los vecinos pasaran la noche en sus hogares, y solo 16 personas fueron reubicadas.

En la mañana de ayer, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y el administrador del edificio visitaron la zona, junto con la Policía Judicial, la Policía Local y la empresa de fontanería que va realizar ahora los trabajos de reposición de las tuberías del sótano. Durante la visita, los técnicos determinaron que el edificio no cuenta con problemas estructurales. De este modo, tanto la Policía Judicial como los técnicos de la Gerencia de Urbanismo determinaron durante el reconocimiento que no es necesario mantener el precinto en el edificio. Asimismo, comprobaron que no existe ningún problema para que puedan dar comienzo los trabajos de reparación de los bajantes. No obstante, recordaron a los trabajadores de la empresa de fontanería que será necesario contar con las precauciones necesarias puesto que el olor a quemado aún es muy fuerte y pueden existir dificultades para respirar. Con todo ello, las autoridades autorizaron verbalmente las obras que pueden acometer para agilizar el trámite, sin perjuicio de que se saque la orden de ejecución antes del lunes.

La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, Flora Marrero, explicó que en un primer momento se estimó que tendrían que ser 54 las familias realojadas durante la noche del jueves. Sin embargo, finalmente solo fueron tres las familias que tuvieron que hospedarse en el hotel Aguere de La Laguna, con seis adultos y cinco menores, uno de ellos un niño de ocho meses. Además, otros cinco estudiantes durmieron en el Seminario Diocesano. La Concejalía de Bienestar Social fue la encargada de buscar alternativas habitacionales para los vecinos afectados y ayer aprovechó para agradecer la predisposición del Obispado de la Diócesis Nivariense y del hotel Aguere para acoger a los vecinos afectados.

El incendio afectó a un gran edificio cuyo garaje tiene entrada por la calle Baltasar Núñez, aunque la entrada de peatones a los cuatro portales se produce por la calle 6 de Diciembre. Las dimensiones del garaje son, por tanto, también bastante grandes y, de hecho, son cerca de 50 vehículos los que aparcan en el mismo espacio en el que se produjo el fuego, y que conecta también con otro garaje más. Así, durante las primeras horas de la jornada de ayer, muchos de los vecinos comentaban en la calle que aún no sabían el estado en el que se encontrarían sus vehículos puesto que no habían podido acceder al aparcamiento. A pesar de ello, se sabe que las llamas calcinaron tres coches y afectaron a otros siete, mientras que 55 quedaron cubiertos de hollín.

Operadores de limpieza

Los trabajadores de la empresa de limpieza del edificio acudieron por la mañana para limpiar las zonas comunes del mismo y comprobaron que el hollín lo cubría todo. Y es que algunos vecinos que pudieron pasar la noche en sus casas comentaron la importancia de dejar las puertas y ventanas cerradas cuando les obligaron a desalojar sus viviendas puesto que, de ese modo, no se coló el humo y el olor.

Pablo González fue uno de los laguneros que vivió de cerca este suceso puesto que trabaja en la ferretería La Herradura, en la calle 6 de Diciembre. El joven explicó ayer que se encontraba en la tienda cuando, antes de las cuatro de la tarde, escuchó dos explosiones. "Al poco tiempo comencé a sentir un fuerte olor a quemado y entraba humo por el baño y por unas rendijas de la pared", relató González, quien añadió que el propietario de la ferretería decidió cerrar la tienda antes de que las autoridades le obligaran a ello, puesto que era muy complicado seguir dentro del local con tanto humo. Pablo González destacó el trabajo de los bomberos, que tuvieron una labor difícil puesto que el garaje se llenó muy pronto de humo y era muy complicado luchar contra las llamas en un espacio tan reducido. Asimismo, afirmó que estos portales cuentan con una gran cantidad de vecinos mayores o con problemas de movilidad por lo que los agentes policiales también realizaron una gran labor al facilitar el desalojo de todas las viviendas afectadas durante los primeros minutos de desconcierto.