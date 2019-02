Acusan a Díaz de impedir la Junta de Muvisa para no justificar el dinero

Los grupos Unid@s se Puede y Por Tenerife-NC en el Ayuntamiento de La Laguna han acusado este jueves al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de haber impedido la celebración de la Junta General de Muvisa para no justificar los 25 millones de Las Chumberas.

De esta manera se han pronunciado los concejales de los Grupos Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y los no adscritos, Yeray Rodríguez y Javier Abreu, que informan en un comunicado de que el alcalde no ha acudido hoy al Consejo, ni tampoco los miembros del Gobierno, así como los grupos Popular, Mixto y Socialista.

"Lo que ha sucedido hoy es la última cacicada de CC", indica el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, quien considera que "lo sucedido hoy "es tremendamente grave", ya que es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo, sin dar ningún tipo de explicación "y mandando a la secretaria del Ayuntamiento a hacer lo que él no se atrevió a realizar".

Para el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, el comportamiento de Jose Alberto Díaz es "delictivo" en esta materia desde el Pleno anterior, cuando impidió a los miembros de la Junta General de Muvisa -los concejales de la corporación- el ejercicio de sus derechos societarios, que se iban a ejercer cambiando el Consejo de administración.

La intención era destituir al consejo, incluido al propio alcalde, para poder averiguar "qué es lo que pasa en las cuentas de Muvisa y cuál ha sido el destino de esos 25 millones de euros".

"La situación es gravísima, tan grave que el alcalde está teniendo que comportarse delictivamente para impedir que los ciudadanos sepan la verdad", opina Pérez, al tiempo que advierte de que legalmente es una obligación que una vez extinguidos los convenios, la administración beneficiaria de esas subvenciones liquide y justifique.

"Mientras no haya liquidación y justificación no habrá nuevo convenio", asegura Pérez, quien indica que "los que están recurriendo a prácticas dilatorias son los dirigentes de CC, ya que no habrá nuevo convenio sin que se dé cuenta de lo que ha ocurrido con los 25 millones de Las Chumberas".