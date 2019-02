Berástegui denuncia el incumplimiento de CC con el deporte en Bajamar

"La falta de compromiso de Coalición Canaria (CC) deja fuera del Programa Insular de Instalaciones Deportivas al Aire Libre al pueblo de Bajamar". Así lo manifesta la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, quien asegura también que "al Gobierno local poco le importa que los vecinos lleven años demandando la instalación de aparatos de gimnasia en la zona".

En este sentido, Berástegui rechaza que "los nacionalistas vuelvan a mentir a los vecinos de Bajamar" ya que "el compromiso que contraían hace dos años de poner aparatos de gimnasia en el pueblo ha terminado siendo agua de borrajas". "CC deja claro con su gestión que diferencia entre laguneros de primera y laguneros de segunda" ya que "no han tenido en cuenta a Bajamar a la hora de anunciar a bombo y platillo que el municipio contará con cuatro nuevos espacios dedicados a la práctica de la calistenia", añade la edil.

La edil de Cs apunta que "los jóvenes de la zona apenas cuentan con actividades de ocio, ni espacios donde poder realizar ejercicio" y, por ello, exige al Gobierno local que "tenga en cuenta dicha realidad y apueste por dotar al pueblo de unas instalaciones mínimas". "Cs ha pedido en numerosas ocasiones que se instalen aparatos de gimnasia en Bajamar" pero, como ya es costumbre, "los nacionalistas hacen caso omiso" ya que "siguen más preocupados en mantener sus sillones que en ejecutar políticas que beneficien a todos los laguneros", sentencia Berástegui.

"Esta no es la única mentira de los nacionalistas a los vecinos de Bajamar", ya que "siguen excusándose para no aclarar los plazos de reparación del dique". "Es necesario que se realicen las obras lo antes posible" para que "la fuerza del mar no produzca más daños en el mobiliario y pavimento de la zona" y para que "no se tengan que lamentar problemas futuros en las estructuras de los edificios".

Por todos estos motivos, y porque "los vecinos de Bajamar no se merecen que se les siga engañando con falsas promesas", Cs exige al Gobierno local que "renuncie al pasotismo y resuelva los problemas presentes en la zona". "Los vecinos de Bajamar están cansados de ver como los nacionalistas miran hacia otro lado respecto a las necesidades del pueblo" por lo que "ya va siendo hora de que eso cambie", concluye Berástegui.