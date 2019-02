La gestión del agua, nuevo conflicto entre el Gobierno local y la oposición

La gestión del agua en La Laguna se ha convertido en el caballo de batalla que enfrenta al grupo de Gobierno y a la oposición desde hace ya cuatro años. Unid@s se puede, el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias y el grupo de Gobierno municipal -integrado en la actualidad únicamente por siete concejales de Coalición Canaria (CC)- protagonizan estos días un nuevo capítulo en esta guerra. Ahora, el grupo mayoritario de la oposición amenaza con lograr la inhabilitación como cargo público del alcalde José Alberto Díaz por el incumplimiento reiterado de la Ley de Transparencia; mientras, un informe del Área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento lagunero desestima cualquier solicitud de información presentada por el grupo de la oposición.

El concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, José Luis Hernández, recordó ayer, en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida por la formación morada, que el grupo lleva reclamando información y la entrega de diferentes informes sobre la empresa mixta Teidagua desde hace tres años. Entre los documentos solicitados se encuentran las cuentas anuales del ejercicio 2014; el presupuesto del año 2016; las actas del Consejo de Administración de los ejercicios 2013 y 2014; y los pagos y conceptos entre 2007 y 2017. Tras seis peticiones realizadas entre los años 2016 y 2018, Unid@s se puede acudió al Comisionado de la Transparencia del Gobierno de Canarias, que ahora admite a trámite la reclamación presentada por la formación morada y requiere al Ayuntamiento que en 15 días hábiles responda a lo que se le solicita. La fecha límite del grupo de Gobierno para emitir una respuesta se vence el próximo día 28.

La resolución del Comisionado de Transparencia no solo admite la reclamación interpuesta por Unid@s se puede contra la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a esta información pública, sino que además requiere al Ayuntamiento de La Laguna para que haga entrega de la documentación señalada en el plazo de 15 días, tanto a Unid@s se puede como al propio Comisionado. Asimismo, recuerda a la Corporación local que "el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración, constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68" de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAI). En este sentido, la Ley establece que "las infracciones muy graves serán sancionadas con (...) cese en el cargo e imposibilidad de ser nombrado como alto cargo por periodo de hasta tres años".

De este modo, tras la ruptura del pacto entre CC y PSOE el pasado mes de octubre y la reasignación de las áreas de Gobierno, el alcalde lagunero asumió la gestión del servicio de agua en el municipio. Es por ello que el Comisionado de Transparencia focalizaría en la figura del alcalde cualquier tipo de sanción y se podría enfrentar a la inhabilitación, en el caso de que la información no sea facilitada antes del día 28, por ser el administrador de Teidagua en la actualidad.

Los concejales de Unid@s se puede reiteraron ayer el derecho a la información del que gozan los ediles y destacaron que la información que solicitan debería estar en conocimiento de toda la ciudadanía a través de la página web de la empresa, no ya por el hecho de que se trata de un ente mixto, si no por estar contratando con el Consistorio un servicio básico como es el agua. De este modo, el grupo de la oposición denunció que, dada la falta de información, "desconocemos qué se ha hecho con 200.000 millones de euros, que son los que se encuentran sin auditorar en los últimos ocho años de Teidagua".

Fuentes municipales recordaron ayer que muchos de los documentos solicitados por Unid@s se puede corresponden a los años en los que el alcalde de La Laguna aún no era el responsable de este Área. Asimismo, se dio a conocer un informe emitido por el Área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento que desestima la reclamación realizada por el Comisionado de Transparencia. En este sentido, el documento concluye que las solicitudes de información del grupo de la oposición "no revisten, ni en su forma ni en el fondo, la consideración de solicitudes de acceso a información pública" e informa que "la reclamación (...) carece de fundamento ya que no cumple la premisa de que estemos ante solicitudes de acceso a información pública sujetas a la regulación de la LTAI y consiguientemente se informa desfavorablemente la reclamación reseñada y se alega al órgano la inadmisión de la reclamación reseñada".