El Ayuntamiento insta al Obispado a cumplir la ley de Memoria Histórica

El Ayuntamiento de La Laguna remitió recientemente una carta al Obispado de la Diócesis Nivariense instándole a que cumpla con la ley de Memoria Histórica. Esta misiva se redactó a raíz de la polémica suscitada después de que se conociera que una de las naves de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción de La Laguna cuenta con una placa que ensalza la figura de Francisco Franco. El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, recuerda que se trata de una propiedad privada en la que el Ayuntamiento no tiene competencia pero precisa que "hemos trasladado una carta al Obispado recordándole la necesidad de dar cumplimiento a la ley, tal y como nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años a través del cumplimiento de todos los acuerdos plenarios que hemos adoptado en esta materia".

El alcalde de La Laguna explica que "no contamos con ningún poder coercitivo en este sentido como Administración municipal pero, si esta situación se diera con cualquier otra institución, también enviaríamos una carta recordando la necesidad de cumplir con la ley de Memoria Histórica". La placa que ensalza la figura del dictador se encuentra ubicada en la nave central de la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción y, tras darse a conocer su existencia en noviembre del pasado año, el Obispado Nivariense rehusó realizar declaraciones acerca de la suerte que correría este elemento que hasta el momento había pasado desapercibido.

No obstante, la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife solicitó una reunión con los grupos políticos municipales y con el Obispado para que este último cumpliera con la ley y retirara la placa. La presidenta de la asociación, Mercedes Pérez Schwartz, lamenta que la reunión jamás llegara a celebrarse y reiteran la necesidad de que la placa sea retirada.

Solicitud del Ministerio

El Ayuntamiento de La Laguna recibió esta semana la carta que el Ministerio de Justicia ha enviado a los gobiernos municipales que, según sus datos, cuentan con vestigios franquistas en espacios públicos. La Laguna es uno de los ocho municipios canarios que han recibido esta misiva.

No obstante, el alcalde José Alberto Díaz expresa que "es una carta que me sorprende porque indica que debemos cumplir una ley pero no precisa de qué manera la estamos incumpliendo". Y es que el documento únicamente solicita que se "acredite la no existencia de simbología de exaltación en su municipio, y para el caso de que la hubiera, proceda a dar cumplimiento a la ley, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura".

En este sentido, el alcalde nacionalista precisa que "a lo largo del actual mandato hemos dado cumplimiento a todos los acuerdos plenarios que están relacionados con este tema y hemos cambiado el nombre de numerosas calles que ensalzaban la figura de diferentes personas vinculadas con la dictadura franquista".