José Alberto Díaz: "La Laguna puede dar un gran salto económico y cultural"

"La Laguna se encuentra en estos momentos con las condiciones óptimas para dar un gran salto en su expansión económica, en su bienestar social y en su proyección cultural durante los próximos años y la única fuerza política que puede seguir bregando para que esto ocurra es Coalición Canaria (CC)". Con estas palabras, el primer edil de La Laguna y candidato de los nacionalistas a la Alcaldía, José Alberto Díaz, dejó claro ayer su mensaje para presentarse a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en el mes de mayo.

El Aguere Espacio Cultural se llenó ayer de afiliados y simpatizantes de CC, alrededor de unos 600, para escuchar el mensaje del candidato a la Alcaldía, quien aseguró que se presenta a las próximas elecciones porque "confío en mis propias fuerzas y, sobre todo, confío en ustedes", quienes tendrán que darle su apoyo también en las urnas para que pueda continuar como alcalde durante el próximo mandato. Acompañando a José Alberto Díaz también se encontraban otros miembros del partido, como la diputada Ana Oramas; el presidente del Cabildo, Carlos Alonso; o el secretario insular de CC en Tenerife, Francisco Linares, entre otros. El acto fue presentado por Elvis Sanfiel, quien salió al escenario cantando una folía para amenizar lo que sería un acto con un mensaje claro y contundente: José Alberto Díaz tiene que ser el alcalde del municipio, porque, como el eslogan escogido para la campaña indica: "La Laguna, lo primero".

El regidor lagunero se mostró visiblemente emocionado por el apoyo recibido y dejó claro que CC es "representa el interés de los laguneros y es el único partido que cuenta con un proyecto viable para el municipio, que tiene a La Laguna como referente de ciudad abierta, próspera y tolerante". "Y este proyecto tiene como finalidad atender a los ciudadanos con tranquilidad, escuchando sus problemas y resolviendo las dificultades pero, sobre todo, viendo el municipio del futuro", añadió.

El alcalde también tuvo la oportunidad de hacer un balance sobre los últimos cuatro años al frente de la Corporación local en el que lo que ha pretendido es "mejorar la calidad de vida de los vecinos y construir un futuro mejor". Para hacer este balance, en la pantalla gigante fueron apareciendo imágenes de algunos de los encuentros que ha tenido a lo largo de estos años con los vecinos del municipio, imágenes que cuentan con su particular historia y que el alcalde quiso desvelar para dar cuenta de la cercanía que ha tenido con cada una de las personas a las que ha visitado o que lo han parado por la calle, fueran o no votantes de Coalición. El primer edil lagunero recordó que el municipio es el que tiene los mayores servicios sociales de toda Canarias, y también el que ha realizado una mayor inversión en la mejora de los centros educativos.

Díaz resaltó que cuenta con un proyecto y "un equipo potente que ha demostrado la capacidad de liderar el municipio, de transformarlo para que sea un referente para Canarias y eso es lo que queremos trasladar a los ciudadanos para las próximas elecciones", apuntó.

Inicios en política

El candidato a la Alcaldía lagunera también recordó cómo fueron sus inicios en política, de la mano del actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo. "Él me hizo enamorarme del proyecto que tenía para La Laguna y al final consiguió que me comprometiera a ir con él en su lista", y tras ganar las elecciones comenzó como responsable de Seguridad Ciudadana. Luego inició su andadura como alcalde, y es cuando más cerca ha estado de los vecinos y "encontré las cosas que realmente me enamoran".

Apoyo

Previo a la salida de José Alberto Díaz al escenario, algunos de los dirigentes nacionalistas que estuvieron presentes en el acto no dudaron en dar unas palabras de apoyo para el candidato lagunero, como Ana Oramas, quien señaló que "José Alberto Díaz es el mejor alcalde que podría tener en estos momentos mi ciudad" y "él y sus concejales han sido valientes". La diputada señaló que "La Laguna no se puede permitir perder a una persona que tiene al municipio en el corazón" y que sabe que "La Laguna es la capital cultural de Canarias". Sobre su personalidad, aseguró que le recuerda al expresidente Adán Martín, porque "siempre te intenta convencer de las cosas".

Para Carlos Alonso, una de las cosas importantes de Díaz es que "es una persona comprometida. No actúa de manera superficial, sino que se mete en profundo en los temas y eso es lo que ha hecho que tengamos una relación compleja, pero él sabe negociar muy bien y eso se nota a la hora de definir su proyecto". El presidente insular alabó que el regidor lagunero "ha puesto siempre a La Laguna por encima de todo, incluso dando la mano a quienes lo han criticado para poder sacar temas adelante".

Por su parte, Francisco Linares fue el más contundente al valorar el trabajo de Díaz durante este mandato, de quien dijo que "ha hecho un máster en política y dignidad, al tener que aguantar chanchullos e insultos de quienes no aceptan que Coalición ganó las elecciones en 2015 y se hizo un pacto que, si no ha continuado, no ha sido porque José Alberto no haya tendido la mano". Linares también tuvo palabras de apoyo para los concejales laguneros quienes han sido "leales" con el alcalde.

Durante el acto también hubo momentos para dar su apoyo al presidente de Canarias, quien finalmente no pudo participación en la cita, ya que su padre falleció recientemente cuando él se encontraba fuera de la Isla por motivos laborales.