Fomento propone la realización de un nuevo convenio para Las Chumberas

El Ministerio de Fomento propuso este martes en la Comisión de Seguimiento para impulsar la reposición y reurbanización de Las Chumberas, en la que estuvieron presentes todas las administraciones involucradas (Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna), realizar un nuevo convenio que agilice y dé solución a la situación de las familias que esperan por sus nuevas viviendas, a través de dos alternativas que muestran la "voluntad" del Ministerio por encontrar una solución lo más rápida posible a las familias afectadas.

Así, entre estas posibles soluciones se encuentran: un nuevo convenio vía enmienda en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y que sería la fórmula más rápida, y otra mediante un acuerdo transaccional entre todas las Administraciones públicas implicadas. En esta segunda propuesta, la parte que corresponde al Ministerio de Fomento se aprobaría en el Consejo de Ministros, y en el caso de la parte que afecta a las Administraciones canarias, se buscaría el órgano correspondiente donde aprobarlo.

Además, en esta propuesta se facilita al Ayuntamiento que, ante la ausencia de un convenio, pueda afrontar los gastos en este mes de enero relativos los realojos de las familias y las medidas de seguridad. Con respecto a la forma de afrontar los próximos gastos por parte de la Corporación local, se establecerá en la Comisión de Seguimiento que tendrá lugar en febrero.

Las tres administraciones canarias se mostraron sorprendidas ante la presentación de un informe jurídico de la Abogacía del Estado con una propuesta para la redacción de un nuevo convenio, y no la prórroga del actual, tal y como solicitaban las instituciones regionales, aunque han valorado la intención del Ministerio de resolver la situación de forma que los vecinos no se vean afectados por una posible paralización.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, señaló que se ha solicitado una nueva reunión "a celebrar en el plazo de las dos semanas, para que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma puedan estudiar el informe". Según explicó, la propuesta del Ejecutivo canario se basa en la aplicación del artículo 52/3 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen del Sector Público, que permite que la comisión de seguimiento pueda adoptar la decisión de establecer un nuevo plazo de ejecución de los convenios, esta vez, improrrogable, para la terminación de las actuaciones, ante la expiración del tiempo de vigencia del actual, como es el caso.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, defendió la propuesta canaria con el argumento de que "es la más sencilla, más cómoda y con la mejor base jurídica, pero esto el Ministerio no lo ve". No obstante, añadió que "quiero quedarme con la intención de las administraciones de resolver este problema, pero me falta ver cuál es el mecanismo más adecuado". Díaz afirmó que "se ha llegado a un acuerdo para mantener los alquileres y las medidas de seguridad oportunas, como la colocación de puntales y llevar a cabo más realojos".

Por su parte, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, resaltó que lo importante es que las administraciones canarias "seguiremos trabajando para buscar una solución para los vecinos, a pesar de que hoy no podamos estar del todo contentos con el resultado de la reunión, pues no era lo que esperábamos. Para nosotros, la solución planteada pasa por prorrogar el convenio".