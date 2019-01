Una marea rosa inunda las calles laguneras de solidaridad

Más de 2.000 personas se enfundaron en la mañana de ayer su camiseta rosa por una buena causa: la lucha contra el cáncer. Ni la pereza ni el frío lagunero pudieron con esta marea rosa que desde las 10:00 horas aguardaban en la plaza del Cristo a que diera comienzo la XI edición de la Carrera Solidaria de la Mujer.

Poco antes de las once de la mañana, hora en la que estaba prevista que diera comienzo la carrera popular, los asistentes empezaban a calentar motores. Al ritmo de Los Hermanos Rosario y su tema La Dueña Del Swing arrancaron los calentamientos: "Moviendo las caderas, moviendo las caderas. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, a la izquierda".

La monitora del Organismo Autónomo de Deportes, Patricia, se encargó desde el escenario instalado en la plaza del Cristo de que ninguno de los corredores se quedara sin realizar los ejercicios de calentamiento. Muy pocos fueron los que se resistieron a mover las caderas y disfrutar de la música minutos antes de que se diera el pistoletazo de salida a la marea rosa que recorrió las calles del casco.

"Este año no puedo correr porque tengo un problema en la rodilla pero sí que me he comprado la camiseta porque todos debemos estar unidos contra este enfermedad", aseguró Claudia Montesinos para añadir: "Hay muy buen ambiente y es por una buena causa".

De hecho, las camisetas rosadas de la carrera no solo fueron adquiridas por los participantes de la carrera, sino que también fueron muchos los que las compraron aunque no fueran a recorrer los 2,4 kilómetros del itinerario. Lo cierto es que, y según los organizadores del evento deportivo, la cita no solo respondió a las expectativas, sino que superó la participación de ediciones anteriores.

El encargado de dar el pistoletazo de salida fue el alcalde de La Laguna, el nacionalista José Alberto Díaz, que estuvo acompañado por el concejal de Deportes, Agustín Hernández, así como por las concejalas de Fiestas y de Bienestar Social y Calidad de Vida, Atteneri Falero y Flora Marrero. Díaz manifestó que desde la Corporación lagunero se sienten "orgullos por colaborar en una cita deportiva destinada a la solidaridad, más por una causa como la lucha contra el cáncer y otras enfermedades".

"Hay un compromiso de la ciudadanía de compartir y de sentir que hay una sociedad preocupada por un tema tan importante que afecta a tantas familias", añadió el primer edil lagunero.

La XI edición de la Carrera Solidaria de la Mujer fue organizada por el Cea Tenerife 1984, en colaboración con el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna.

Además, los beneficios de esta carrera solidaria, en la que la se tiene la intención de recaudar unos 10.000 euros, irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, Amate (Asociación de Mujeres Con Cáncer de Mama de Tenerife) y a las asociaciones Montaña para Todos y Pequeño Valiente.

Lucila García se acercó como cada mañana a la Recova lagunera para hacer unas compras pero "no me esperaba yo esto". "Me parece bien que se celebren este tipo de actividades", añadió.

La organización, a través del presidente del Cea Tenerife 1984, Pedro Dorta, expresó su agradecimiento por el apoyo de las firmas colaboradoras como Mundisport, The Garage, Ferretería Marlo, Belt Complementos, M&F, Guzmán Sport, Supermercado El Parque, Deportes Empate, Base: Deportes Natalia, Colegio Luther King, CEIP La Cuesta, Colegio Hispano Británico y Canary Sport.

"A esta carrera no se viene a competir sino que se viene a disfrutarla", manifestó el presidente del Cea Tenerife 1984.

En cuanto al itinerario, la carrera se desarrolló en el mismo recorrido de ediciones anteriores, de un total de 2.400 metros, que comenzarán y acabarán en la plaza del Santísimo Cristo de La Laguna. El itinerario fue el siguiente: Viana con posterior giro a la derecha en San Agustín, giro a la izquierda en Ascanio y Nieves, giro a la derecha en plaza de la Concepción, giro a la izquierda plaza Doctor Olivera, giro a la izquierda en Herradores, giro a la izquierda San Juan, plaza de La Catedral, giro a la derecha Bencomo, giro a la derecha Tabares de Cala, giro a la izquierda Carrera y giro a la izquierda en Viana hasta llegar nuevamente a la plaza del Santísimo Cristo.

A los pocos minutos, los primeros corredores aparecían por la calle Viana, la misma en la que se inició el recorrido. A medida que los participantes iban entrando en la meta, muchos padres y madres llevaban a sus pequeños de la mano, los organizadores les invitaban a descansar durante unos minutos y a refrescarse con agua porque la jornada solidaria continuaba en la plaza del Cristo con una sesión de cardio box.