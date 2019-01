La Policía Local podrá multar a peatones que no usen el paso de cebra para cruzar

La Policía Local de La Laguna podrá multar a los viandantes que no crucen por los pasos de peatones o circulen por zonas no habilitadas en aquellos casos en los que pongan en riesgo su propia seguridad o la de los demás usuarios de la vía. Esta es una de las medidas que incluye el borrador de la ordenanza del uso de la bicicleta, patinetes y espacios peatonales del municipio. Las faltas podrán ser calificadas como leves (cuando se trate de una imprudencia no consciente y no ocasione daños), graves (cuando sea una imprudencia consciente y termine en daños) o muy graves (cuando, independientemente de que sea una imprudencia consciente o inconsciente, ocasione daños graves o muy graves a sí mismo o a otros usuarios, o cuando se provoque un accidente de circulación).

Las penas económicas por estos casos podrán variar entre los 50 o 200 euros, dependiendo de su grado. Según informó el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Jonathan Domínguez, los peatones que sean sancionados "siempre tendrán la opción de elegir entre la sanción económica o trabajos en beneficio de la comunidad, a través de los planes de seguridad vial del área de Seguridad Ciudadana, para dar talleres en los colegios sobre este tema". Así, en el caso de las sanciones leves deberán realizar 25 horas de trabajos a la comunidad; las graves podrán sustituirse por 100 horas; y las muy graves, por 250 horas.

Domínguez señaló que este documento es "totalmente novedoso", ya que hasta ahora solo existía el Reglamento General de Circulación a nivel nacional y, en el caso del casco histórico, un bando municipal de 2006 que regulaba el uso de la bicicleta en esas vías.

Bicicletas

En este caso, la ordenanza "viene a regular de manera formal el uso de las bicicletas en las zonas peatonales, no solo en el casco, sino también en el resto del municipio". El edil detalló que en el documento se fijan los criterios para desarrollar los propios aparcamientos de bicicletas, por lo que se estipula dónde, cómo y en qué condiciones se pueden colocar en el municipio. Así, por ejemplo, se permite garantizar el paseo de personas con movilidad reducida sin encontrar obstáculos de este tipo. También se regulará dónde se podrán amarrar las bicis en caso de que no haya aparcamientos para ellas. En este aspecto, por ejemplo, se prohibe que se amarren en las fachadas de las viviendas o en los báculos que haya a menos de 1,8 metros de las fachadas, para favorecer la accesibilidad, ya que "esto es algo que no estaba logrando ninguna regulación a nivel nacional", apuntó el edil.

Según informó el concejal del área, gracias a esta nueva ordenanza también se pondrán las bases para que el municipio pueda contar con un sistema de alquiler de bicicletas, ya sea pública o privada. Y es que a lo largo del presente mandato "hemos recibido a tres empresas interesadas en crear un sistema de alquiler de bicicletas, pero hemos encontrado problemas", entre otras cosas, con los trámites que tienen que pedir (licencia de circulación, comercial, de ocupación de vía...) por lo que "nos encontrábamos en un limbo legal que nos impedía dar una licencia para ese servicio, ni tampoco generar un servicio público propio o licitarlo para que lo gestione una empresa privada, por lo que ahora mismo no lo podríamos realizar", manifestó.

En concreto, este borrador se prevé llevar al pleno de marzo para su aprobación inicial. Tras ello se abrirá un periodo de exposición pública, en el que se podrán realizar alegaciones y aportaciones al documento, por lo que, de cumplirse los plazos, podría ir al último pleno de este mandato para su aprobación definitiva y, si no, quedaría pendiente para la próxima legislatura.