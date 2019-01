González aceptará hoy el cargo de gerente de Asocomel tras el apoyo de los recoveros

El concejal no adscrito Zebenzuí González aceptará hoy el cargo de gerente de Asocomel (Asociación de Comerciantes del Mercado), después de que recibir ayer el apoyo de los recoveros. Según explicó el edil, después de que el presidente de la entidad lo propusiese para el puesto, él mismo le solicitó que ese nombramiento se llevara a una asamblea general abierta en la que no solo estuviesen presentes los socios de Asocomel -que son más de 50-, sino todos los puesteros, y "tan solo se recibieron tres votos en contra de mi nombramiento".

Por este motivo, hoy está prevista que se le proponga de manera oficial el cargo y, según adelantó el concejal, aceptará el cargo, ya que cuenta con el apoyo de la asamblea de comerciantes.

Zebenzuí González reconoció que "hoy lloré muchísimo", después de conocer el apoyo que ha tenido por parte de los recoveros, ya que "he pasado un año que no le deseo a nadie". Y es que cabe recordar que el concejal fue alejado de sus áreas y expulsado del PSOE al salir a la luz unos mensajes machistas enviados con su móvil, por lo que desde que se dio a conocer su nombre para el cargo, salieron voces en su contra para ocupar el puesto. Por este motivo, para González ha sido importante saber que "las personas que trabajaron codo a codo conmigo -cuando era concejal de Mercados- estén orgullosos con mi trabajo y me apoyan". Y es que, a pesar de que aún no se ha podido conseguir la construcción del nuevo Mercado, "sí que trabajamos en el día a día de la recova, con acciones de dinamización, vallas de publicidad, actividades infantiles...". Entre los proyectos de futuro para el Mercado, además de lograr la construcción de la instalación en su antigua ubicación, Zebenzuí González asegura que seguirá trabajando "en el día a día". "Ellos demandan que se hagan actividades de dinamización los fines de semana y en campañas específicas para atraer a los clientes", apuntó.

De su futuro como político, González asegura que acabará este mandato y no se volverá a presentar a las elecciones. "Seguiré por dignidad hasta el final de la legislatura y luego seguiré trabajando en el área privada".