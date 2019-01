La junta del mercado deja en manos de los comerciantes el cargo de Zebenzuí González

La asamblea general del Mercado Municipal de La Laguna decidirá esta semana si el concejal no adscrito Zebenzuí González se convierte en el nuevo gerente de la Asociación de Comerciantes del Mercado (Asocomel). Este es un cargo que siempre designa la junta directiva de la agrupación de puesteros, pero las críticas suscitadas durante los últimos días, a raíz de la noticia de que González sería el nuevo gerente a partir de esta misma semana, ha provocado que el presidente de Asocomel, Venancio Díaz, haya decidido que sean los propios comerciantes los que decidan quién ocupará este cargo durante los próximos meses.

El nombramiento de González como nuevo gerente de Asocomel generó en los últimos días opiniones encontradas. Y es que mientras buena parte de los comerciantes del mercado apoyan esta decisión, otros tantos no la consideran oportuna debido a la polémica que ha girado alrededor del concejal no adscrito en los últimos tiempos. Y es que Zebenzuí González, fue expulsado del Partido Socialista (PSOE) hace más de un año y apartado de sus áreas de gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna después de que salieran a la luz mensajes machistas que había enviado a través del móvil.

No obstante, Venancio Díaz afirmó que "son muy pocos los comerciantes que se han mostrado en contra de que Zebenzuí se convierta en el nuevo gerente de la asociación, pero se ve que hacen mucha bulla y por eso se ha generado tanta polémica". Por todo ello, explicó que "generalmente el cargo de gerente se designa de manera directa y la junta directiva no tiene que pedir la opinión del resto de comerciantes del mercado, pero como en este caso parece que no hay consenso, queremos convocar una asamblea esta misma semana para conocer la opinión de todos los que se reúnan y que sea una decisión mayoritaria". A pesar de ello, el presidente de los comerciantes adelantó que la decisión que se adopte en esa reunión no será vinculante y será la junta directiva la que decida en última instancia.

La agrupación de comerciantes del mercado de La Laguna llevaba tiempo solicitando al concejal que ocupara el cargo de gerente, puesto que durante un tiempo dirigió el Área de Mercados de la Corporación municipal, pero González no había aceptado el reto hasta ahora. La pasada semana, cuando se dio a conocer este nombramiento, el propio edil no adscrito explicó que, "tras abandonar el grupo de Gobierno y perder las concejalías, ya he recuperado la normalidad en mi trabajo como abogado y, aunque ya me habían pedido con anterioridad que ocupara el cargo de gerente, creo que es ahora cuando voy a poder hacer una buena labor".

Precisamente, Venancio Díaz explicó que González "conoce bien el mercado y lo que nosotros buscábamos era alguien que supiera hacer bien el trabajo", después de que varias personas se sucedieran en el cargo desde el fallecimiento del anterior presidente de Asocomel, Benito Díaz, hace más de un año. "Creemos que él es la persona acertada porque sabe moverse entre nosotros y el Ayuntamiento y sabe qué es lo que queremos", añadió Díaz. Por su parte, Zebenzuí González afirmó que "hay que saber captar la esencia de los empresarios del mercado, cuya principal demanda es que la nueva recova se convierta en una realidad".