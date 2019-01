Salvar a los gallos y gallinas verdeños

Los gallos y las gallinas de La Verdellada se han convertido en un símbolo del barrio, donde llevan décadas viviendo y alegrando el día a día de los vecinos. Pero estos tienen sus días contados en el barranco y sus alrededores, ya que el área de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna ha encontrado un espacio alternativo para ubicarlas. Sin embargo, los vecinos de la zona salen en defensa de estas aves, que se han convertido en sus vecinos más curiosos, para que se queden en el barrio, y resaltan que el verdadero problema de la zona es la falta de limpieza del barranco y la poca concienciación de ciertos vecinos que dan de comer a los animales de la calle, lo que ha provocado que se cree una plaga de ratas y ratones que pululan a sus anchas por las calles sin miedo a las personas ni al resto de animales.

Durante esta semana, la retirada de las gallinas del barranco ha sido uno de los temas más comentados entre los vecinos que caminan por la zona. Una de estas personas es Juan Manuel, quien se muestra en contra de esta "tontería". El vecino cree que está bien el cambio de ubicación de las mismas si ha habido protestas y es para evitar enfermedades, pero "es que hay gente a la que le molesta que los gallos canten y que las campanas suenen", lamenta. Para la gente de la zona, lo que realmente hay que llevar a cabo es la limpieza y desratización del barranco, ya que "las ratas aquí son más grandes que los gatos", afirmó Juan Manuel.

Agustín Lorenzo Ferrera es otro ciudadano que apoya la teoría de su vecino, puesto que considera que las gallinas no molestan. "Siempre ha habido gallinas, no tantas como ahora pero siempre han existido aquí", cuenta, por lo que considera que son un "símbolo" más del barrio. Así, Ferrera aclara que a los vecinos de toda la vida no le molestan que las gallinas estén en el barranco, sino a los que han comprado sus casas recientemente. Y lamenta que sí se quiten las gallinas pero no la antena de telefonía móvil que se encuentra en las cercanías, y que se haya dejado el barranco sin limpiar tantos años, creciendo la maleza, lo que también puede ser un problema, sobre todo, cuando se producen fuertes lluvias; o que haya zonas en las que no hay vallas en los márgenes del barranco, más siendo una lugar de frecuente paso de los niños, por la cercanía al colegio.

"El verdadero problema es que la gente les da de comer y eso atrae a las ratas", matiza. Precisamente, Brunilda Arcas es una de las vecinas que asegura que al llegar por las noches siempre se pueden ver en los alrededores del aparcamiento, incluso "se pueden ver a las ratas y a los gatos comiendo del mismo plato. Están ahí todo el día y ni se inmutan y salen a comer aunque haya gente", afirma. En cuanto a las gallinas, la vecina asegura que le da pena que se las lleven, porque "nunca han sido un foco, sino que el verdadero problema son las ratas", pero se muestra conforme si con ello se soluciona el problema.

Juan Manuel Valencia es otra de las personas que esta semana pasaba junto al barranco, aunque no es vecino, sí que pasa frecuentemente por ahí de camino a la casa de un familiar que suele visitar, por lo que las gallinas también forman parte de sus recuerdos. En su caso, considera que siempre que sea lo mejor para los animales está bien el cambio de ubicación, ya que como estaban saltando a las carreteras podían sufrir atropellos y, de esta manera, estarán en un medio natural y sin peligros externos.

Traslado

El Ayuntamiento ha contratado a una empresa que se encargará de trasladar a los gallos y gallinas verdeños a una finca del municipio, cedida por un vecino, donde estarán en la naturaleza y con otros animales, para evitar que estas fallezcan cuando se lleve a cabo una nueva campaña de desratización. Y es que aunque el pasado mes de noviembre el Consistorio inició esta acción para acabar con los roedores, aparecieron algunas gallinas muertas, por lo que se ha buscado una alternativa para evitar que estas se coman el veneno. Según los datos que maneja el área de Sanidad municipal, en la zona se han contabilizado alrededor de 300 gallos y gallinas, y también hay una plaga de ratas y ratones, además de la presencia de gatos y palomas.

Para ello, primero el área de Medio Ambiente limpiará el barranco, que empezará antes de que finalice el presente mes. Mientras se esté limpiando el barranco, se irán trasladando los gallos y las gallinas a la nueva finca. Una vez que se haya quitado a estos animales comenzará la desratización y fumigación del barranco para evitar que mueran más animales. En este sentido, también se intentará sacar de la zona a las palomas y a los gatos. Estos últimos serán trasladados al albergue comarcal de Valle Colino. El concejal del área, Jonathan Domínguez, explica que el barranco "se ha convertido prácticamente en una selva", debido a la cantidad de vegetación, lo que ha favorecido que estos animales se reproduzcan sin control.

Quejas en 2016

Hace dos años ya hubo una polémica en La Verdellada, ya que los gallos y las gallinas comenzaron a salir del barranco y cruzar por las calles, lo que podía provocar que se produjesen accidentes de tráfico, lo que fue denunciado por los vecinos.

Tras esa denuncia, la Corporación local, en ese momento con el concejal Zebenzuí González como responsable de Sanidad, decidió actuar y colocó jaulas en el barranco para intentar controlar la colonia de gallinas. En ese momento, "un grupo de vecinas intentó boicotear esa actuación tirando las jaulas o abriéndolas cuando estaban las gallinas dentro", apunta el edil, motivo por lo que el Ayuntamiento paró esta actuación.

Sin embargo, aunque muchos vecinos no encuentran un problema en la presencia de gallinas, la verdadera preocupación viene por la presencia de ratas, algo que tanto la asociación de vecinos como el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del CEIP La Verdellada denunciaron en el Ayuntamiento en octubre del pasado año, debido a las enfermedades que pueden transmitir, ya que habían encontrado heces de estos roedores en las instalaciones del centro.

Tras la denuncia del centro educativo y la asociación de vecinos, el área de Sanidad abrió un expediente, que determinó que el problema, según la ordenanza municipal, podía tipificarse como una plaga, por lo que "se prohíbe la alimentación de estos animales", informa el edil. Según añade, se da la circunstancia de que existe un grupo de seis o siete vecinas de La Verdellada, e incluso personas de fuera del barrio, que vienen a darle de comer a las gallinas, pero "no le traen millo, sino macarrones, papas con carne, potaje... y lo tiran en la acera, y esto es lo que ha ocasionado que desde el año pasado se cree una plaga de ratas y palomas". Domínguez aclara que las sanciones por dar de comer a estos animales en la calle, al ser considerado una plaga, pueden rondar entre los 1.500 y 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la plaga.

Salubridad

El concejal asegura que en estos momentos, "existe un problema de salubridad que puede afectar principalmente a los niños y personas mayores", más teniendo en cuenta la presencia del colegio en las cercanías del barranco. En este sentido, según informa el diario digital El Verdeño, han tenido conocimiento de que una vecina ha estado hospitalizada durante un mes, aquejada por una infección pulmonar originada por la presencia de las gallinas.

Jonathan Domínguez explicó que la actuación para el control de las gallinas también se llevará a cabo en otros puntos del municipio, como la bajada al Club Náutico de Bajamar, Valle de Guerra, un barranquillo próximo a Las Chumberas y en La Cuesta.

Así mismo, una vez que hayan concluidos las labores de limpieza y desratización del barranco, se continuará con la realización de otras mejoras en la zona: acondicionamiento de las aceras, mejorar la seguridad con la instalación de barandillas en la zona y continuar con el proyecto de recuperación histórica del barranco.