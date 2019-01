"El alquiler vacacional en el centro pasa por recuperar edificios históricos"

El alquiler vacacional es uno de los grandes retos del sector turístico. ¿Hay una solución clara para este tema?

El tema es muy difícil de tratar porque se mezclan muchas cosas. Se está considerando a la vivienda vacacional como la fuente de los grandes males del sector y como el principal motivo de la subida del precio de los alquileres. Es cierto que es uno de los motivos, pero no el único. Pensar que con regular la vivienda turística vamos a reducir el precio de los alquileres no es realista porque ni se trata de la fuente de todos los males ni tampoco es la panacea. Pero está claro que hay que regular estas viviendas, que deben tener una normativa de seguridad y de calidad para que también contribuyan a mejorar el destino turístico. Hay que tener en cuenta que el alquiler vacacional satisface una demanda que la oferta convencional tiene problemas para alojar y es una evolución de la oferta extrahotelera, por lo que no hay que desecharlo.

¿ Es grave la situación que se vive en La Laguna en este sentido?

Yo creo que es menos grave que en otras zonas de Tenerife. Pero también hay que tener en cuenta que el alquiler vacacional existe en zonas como Bajamar desde la década de los 80 del pasado siglo y los planteamientos a nivel regional de prohibir el alquiler vacacional en las zonas turísticas afectarían gravemente a estas zonas. Por otro lado, las zonas de costa de La Laguna contaban con más de una veintena de establecimientos hace 30 años pero la mayoría se han ido reconvirtiendo, pasando a viviendas vacacionales o infraviviendas habituales. Así que se trata de un parque que cuando la coyuntura turística esta floja se dedica a vivienda habitual y cuando el sector se recupera se vuelve a ganar para el turismo.

¿Y cuál es el planteamiento que se propone para La Laguna?

Creo que debe existir una zonificación porque no se puede exigir lo mismo a una vivienda destinada al alquiler vacacional en el casco, en Bajamar o en otras zonas del municipio, y también habría que diferenciar modalidades. En el casco histórico, por ejemplo, la vivienda vacacional se debería asociar a la recuperación de edificios históricos porque existen una veintena de propiedades históricas que no encuentran salida en el mercado y que sí se podrían destinar al turismo. Este podría ser un producto muy bonito pero no lo puede sacar adelante el Ayuntamiento, sino los empresarios, aunque será la Administración municipal la que deberá regular su funcionamiento.

¿Cree que la regulación definitiva está cerca de alcanzarse?

No debería regularse en caliente. Toda esta polémica se ha generado por la coyuntura turística que se ha dado en Canarias desde 2012, cuando se ha producido el tercer boom turístico, pero yo creo que ahora el mercado se irá enfriando. La coyuntura no nos está dejando ver la estructura que se está creando detrás. El panorama es muy dinámico y, además, cambia mucho a lo largo del año, así que la rentabilidad de este tipo de actividad aún está por ver, pero lo que está claro es que hay que regularizar la situación.

¿Y qué papel jugará el Ayuntamiento?

El problema fundamental es que esta idea de dejar la competencia a los ayuntamientos es un regalo envenenado porque se está dando la potestad a los municipios para reglamentar pero no se les están facilitando los recursos para inspeccionar y sancionar ni para hacer cumplir el reglamento.