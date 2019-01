Las Chumberas exige el inicio urgente de las obras tras una década de espera

"No sabemos si los problemas se deben a la política o si el Estado no ha sabido hacer su trabajo"

Los vecinos de Las Chumberas volvieron a alzar la voz en la tarde de ayer para exigir el inicio de las obras de reposición en esta urbanización lagunera. La Comisión de Afectados por la Aluminosis de Las Chumberas organizó una visita por varias zonas del barrio a la que invitaron a los diferentes grupos políticos con representación en el pleno de La Laguna para "justificar nuestras quejas y mostrar a todos los que lo quieran ver cómo seguimos viviendo una década después de que se anunciara el inicio de los trabajos".

Al encuentro acudieron representantes de Coalición Canaria (CC), Partido Socialista (PSOE), Unid@s se puede y Ciudadanos, así como un nutrido grupo de vecinos. El alcalde La Laguna aprovechó la ocasión para informar de que la convocatoria de la comisión de seguimiento de la reposición y reurbanización de Las Chumberas, que había solicitado el Ayuntamiento lagunero ante el Ministerio de Fomento, se celebrará el próximo día 29.

En este encuentro se presentarán los informes de Muvisa sobre las actuaciones realizadas desde el inicio del procedimiento y hasta la actualidad, así como sobre el estado de la situación de la seguridad de los edificios en Las Chumberas. También se presentará un informa sobre los importes gastados hasta la fecha y se valorará la situación de la tramitación de los convenios suscritos hasta el momento.

El principal objetivo de este encuentro será valorar la propuesta realizada por las tres administraciones canarias para la continuación y finalización de las actuaciones en curso de ejecución estableciendo un plazo improrrogable para su finalización; y, a propuesta de la comunidad autónoma, la adopción de acuerdos durante el periodo transitorio.

Los vecinos, que consideran esta situación una "emergencia social", celebraron la convocatoria de la comisión de seguimiento de la reposición de Las Chumberas, que consideraron una "muy positiva" noticia. Y es que el portavoz de la Comisión de Afectados por la Aluminosis de Las Chumberas, Ricardo González, recordó que "no solo tenemos casas apuntaladas, sino que también hay espacios públicos afectados y ya no podemos estar tranquilos ni en casa ni en la calle". Asimismo, lamentó que no todos los grupos políticos estuvieran presentes en el encuentro que tuvo lugar en la tarde de ayer por el barrio.

La portavoz del PSOE en La Laguna, Mónica Martín, recordó que "esto es un problema administrativo y no hay que politizar porque todos los concejales estamos igual de preocupados por este asunto y queremos que se resuelva". Así, cuando solicitó a los vecinos que "no se dejen influenciar por el debate político", recibió las críticas de buena parte de las personas congregadas durante la visita. "No deberían responsabilizar a la oposición lagunera de que se haya retrasado la firma del convenio y, si de verdad quieren unidad, foméntenla y no busquen a quien culpar de este retraso", afirmó la socialista.

Ante sus palabras, Ricardo González afirmó que "los vecinos hablamos desde la impotencia. Sabemos lo engorroso que es el procedimiento de una actuación singular como la de Las Chumberas, pero cada vez que ha habido un cambio de gobierno central, se ha paralizado todo el proceso". Y es que durante el encuentro, las vecinos de Las Chumberas recriminaron a los representantes de la oposición lagunera que "no hayan controlado la gestión del Gobierno en este asunto para garantizar que se cumplía con los plazos".

Por su parte, el concejal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, aseguró que "toca remar en la misma dirección pero también toca saber dónde está el dinero que las diferentes administraciones han entregado para las obras de Las Chumberas. Queremos datos concretos porque hay 19,5 millones de euros que no se saben dónde están y que son necesarios para que las palas puedan empezar a trabajar".

Ante esta afirmación, los vecinos afirmaron que "no queremos medallas, solo queremos que los concejales de La Laguna estén aquí, con nosotros, y que vean lo que está pasando". Así, una de las afectadas, María del Carmen Martínez, indicó que, "si todos los partidos de La Laguna se unieran, la fuerza ejercida ante la Administración central sería mayor". Añadió que "esto no es un problema político, sino de humanidad. En Las Chumberas viven muchas personas mayores y cada día se nos hace peor vivir aquí. Sabemos que se han cometido errores pero, antes de buscar culpables, queremos que se subsanen las equivocaciones".

A pesar de la insistencia de Rubens Ascanio de saber qué se ha hecho con el dinero que ha recibido el Ayuntamiento hasta el momento, el alcalde lagunero únicamente afirmó que "la firma del convenio es clave y fundamental y no hay ningún problema con el tema económico".