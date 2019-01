Zebenzuí González, nuevo gerente de la Asociación de Comerciantes del Mercado

El edil no adscrito del Ayuntamiento de La Laguna, Zebenzuí González, ocupará a partir del próximo lunes el cargo de gerente de la Asociación de Comerciantes del Mercado (Asocomel) municipal. La agrupación de empresarios ya había solicitado al concejal que ocupara este cargo con anterioridad hace tiempo pero González no había aceptado el reto hasta ahora.

El concejal no adscrito explicó que, "tras abandonar el grupo de Gobierno y perder las concejalías, ya he recuperado la normalidad en mi trabajo como abogado y, aunque ya me habían pedido con anterioridad que ocupara el cargo de gerente, creo que es ahora cuando voy a poder hacer una buena labor".

El presidente de los comerciantes de la recova, Venancio Díaz, indicó que Zebenzuí González "conoce bien el mercado y lo que nosotros buscábamos era alguien que supiera hacer bien el trabajo", después de que varias personas se sucedieran en el cargo desde el fallecimiento del anterior presidente, Benito Díaz. "Creemos que él es la persona acertada porque sabe moverse entre nosotros y el Ayuntamiento y sabe qué es lo que queremos", añadió Díaz.

Por su parte, Zebenzuí González afirmó que "hay que saber captar la esencia de los empresarios del mercado, cuya principal demanda es que la nueva recova se convierta en una realidad". En este sentido, Venancio Díaz sentenció que "solo queremos que el mercado funcione como debe hacerlo, que la gente conozca lo que ofrecemos y que, si hay algún problema, se pueda solucionar rápido. Y, por supuesto, queremos el mercado nuevo".